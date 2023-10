V niekoľkých okresoch treba počítať so silným vetrom na horách

Ilustračné foto (Zdroj: hzs.sk)

BRATISLAVA - So silným vetrom na horách treba počítať v pondelok večer vo viacerých okresoch Žilinského, Banskobystrického a aj Prešovského kraja. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre oblasti výstrahy prvého a druhého stupňa, informuje o tom na svojom webe. Predbežne platia do utorka (31. 10.) do 12.00 h.