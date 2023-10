Netradičná PREDPOVEĎ počasia: Je skutočne koniec októbra? Babie leto je v plnom prúde!

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/František Iván)

BRATISLAVA - Mnohí sa už možno tešili na prvé snehové vločky či chladnejší vzduch, no vyzerá to tak, že babie leto sa u nás ešte pár dní pretiahne. Minimálne najbližší týždeň vyzerá tak, že vyšším číslam pri stupňoch Celzia ešte celkom neodzvonilo a na to, že končí október, nás čakajú ešte poriadne vysoké hodnoty. Toto je aktuálna predpoveď na pracovný týždeň.