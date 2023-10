Krvavý exprezident Kiska! Preboha, čo sa mu stalo? Ak by vraj nemal prilbu, tak dopadne katastrofálne

Kiska sa zranil na výlete na bicykli. (Zdroj: Facebook/Andrej Kiska, Topky/Maarty)

POPRAD - Každý má rad výlety v prírode na bicykli, no aj pri týchto, na prvé počutie bezpečných radovánkach, si určite treba dávať pozor na možné nebezpečenstvo. Svoje by o tom aktuálne vedel rozprávať exprezident Andrej Kiska, ktorému sa stala škaredá nehoda, no keby nemal prilbu, priznáva, že to mohlo dopadnúť oveľa horšie. O celý zážitok sa aj v záujme poučenia ostatných podelil na sociálnej sieti.