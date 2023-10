Gröhling hovorí o hanbe pri nomináciách na ministrov, Taraba to vidí inak

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - SNS stojí za nomináciou Rudolfa Huliaka na post ministra životného prostredia. V diskusnej relácii TV Joj Na hrane to uviedol Tomáš Taraba zvolený do Národnej rady (NR) SR za SNS. Nepovedal, či by mohol byť náhradou, ak prezidentka Zuzana Čaputová Huliaka nevymenuje. Podpredseda SaS Branislav Gröhling hovorí o národnej i medzinárodnej hanbe v súvislosti s nomináciami na ministrov v novej vláde.