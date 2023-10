Jedna z najväčších bánk dvíha úroky! Analytik Slovákom odkazuje, že majú problém uskromniť sa

BRATISLAVA – Jedna z najväčších bánk na našom trhu, Slovenská sporiteľňa, zvyšuje úrokové sadzby. Dotkne sa to fixácii na tri, päť a desať rokov. Analytik však odkazuje, že ak musíte zaplatiť viac peňazí na splátkach úrokov z pôžičky alebo hypotéky, máte menej peňazí, ktoré môžete minúť inde, čo by malo pomôcť znížiť ceny.

Slovenská sporiteľňa mení cenník od 21. októbra. Zatiaľ, čo úrok pri ročnej fixácii zostáva na 4,49 percentách, pri fixácii na tri roky narastie z 4,49% na 4,69 percenta. Úrok pri fixácii na päť rokov vzrastie zo 4,49% na 4,69 percenta a úrok pri fixácii na desať rokov z 4,69 percenta na 4,89 percenta. Fix na 15 rokov ostáva s úrokom 4,89 percenta.

Dĺžka fixácie nová výška úroku stará výška úroku FIX 1 od 4,49 % od 4,49 % FIX 3 od 4,69 % od 4,49 % FIX 5 od 4,69 % od 4,49 % FIX 10 od 4,89 % od 4,69 % FIX 15 od 4,89 % od 4,89 %

„Po viac ako roku sa stále nájdu banky, ktoré pomaličky zapracovávajú vyjadrenia predstaviteľov ECB do svojich sadzieb. Centrálna banka bola od začiatku kritizovaná, za svoju nečinnosť pri nástupe vysokej inflácie. Platí, že mohla byť od začiatku aktívnejšia a neoznačovať infláciu za dočasnú v čase, keď už iné centrálne banky s nárastom cien tvrdo bojovali. Možno by potom turistický cyklus nebol taký agresívny,“ uviedol Matej Dobiš z Finančného kompasu.

Všetko zlé je však podľa neho na niečo dobré. „Kľúčové pre našich dlžníkov bolo, že sa vytvoril dostatočný čas na to, aby zareagovali a boli hladní po refixáciách, či reštartoch, ktoré banky veľkoryso ponúkali. Vyššie úrokové sadzby sa často používajú na ´schladenie´ ekonomiky. Ak musíte zaplatiť viac peňazí na splátkach úrokov z pôžičky alebo hypotéky, máte menej peňazí, ktoré môžete minúť inde, čo by malo pomôcť znížiť ceny. A to platí pre jednotlivcov, firmy a vlády. Je to ťažké pre mnohých ľudí, ktorí sa už teraz snažia platiť čoraz väčšie účty za jedlo a palivo. Pre všetky centrálne banky ide o zložitý akt vyváženia, pretože ak ekonomiku príliš ochladíte, môžete ju v skutočnosti rovno hlboko zmraziť a čím sa dostávame k obávanému R-slovu: recesii,“ vysvetlil .

Dodal, že problémom ostáva odmietanie uskromniť sa, miesto čoho ľudia často volia cestu míňania peňazí zo svojich rezerv, podľa európskeho barometra, má rezervu na svojom účte iba 18% Slovákov.