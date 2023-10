MIMORIADNE Prvý spoločný výstup Fica, Pellegriniho a Danka: Vieme, ako si podelili ministerstvá!

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Prešlo len niekoľko hodín od chvíle, ako Peter Pellegrini konečne oznámil, že jeho strana Hlas-SD pôjde do koalície so Smerom-SD a SNS, už sa lídri všetkých strán oficiálne stretávajú za jedným stolom. Dôvodom je podpis Memoranda o porozumení, v ktorom sa píše, že spoločne uzatvorenia Koaličnú zmluvu. Známe sú prvé detaily toho, ako si rozdelili jednotlivé rezorty.

V dokumente sa všetci traja zaviazali k tomu, že pri voľbe predsedu Národnej rady SR podporia kandidáta, ktorého navrhne strana Hlas-SD. Práve v súvislosti s touto funkciou sa špekulovalo, že by ju mohol zastávať Peter Pellegrini. Rovnako tak sa zaviazali, že všetky tri strany podporia za predsedu vlády kandidáta strany Smer-SD. Tým má byť sám Robert Fico.

Prerozdeľovali sa už aj rezorty. Najviac ministerstiev paradoxne nepripadne víťazovi volieb, strane Smer-SD, ale Hlasu-SD. Peter Pellegrini vyrokoval, že jeho strana bude mať 7 ministerstiev. Smer-SD bude mať o jedno menej - 6. SNS dostane do svojich rúk 3 rezorty, z toho jeden bude nový.

Garantovali tiež, že pri tvorbe orgánov NR SR budú rešpektovať štandardné zastúpenie opozície.

Fico chce byť premiér

Líder Smeru-SD Robert Fico priamo povedal, že sa bude uchádzať o premiérsky post, novú vládu chce mať zostavenú čo najskôr. Deklaroval, že ako predseda vlády sa zasadí o to, aby sa životná úroveň na Slovensku neznižovala. Vyhlásil tiež, že návrh štátneho rozpočtu z dielne kabinetu odborníkov ich k ničomu nezaväzuje a konsolidácia verejných financií nemôže byť na úkor dosiahnutého sociálneho štandardu.

Fico sa poďakoval lídrom Hlasu-SD Petrovi Pellegrinimu a SNS Andrejovi Dankovi za podpísanie memoranda, ktoré označil za významný politický dokument. "Ide o základ koaličnej dohody, ktorú chceme uzatvoriť v čo najkratšom čase," povedal s tým, že obsahuje základné prvky novej dohody troch strán, ktoré sa rozhodli vytvoriť koalíciu, zostaviť vládu a kreovať orgány Národnej rady SR.

Deklaroval, že vynaložia maximálne úsilie, aby "čas neistoty" v krajine bol mimoriadne krátky a aby čo najskôr predstúpili pred verejnosť s obsahom koaličnej dohody, čo umožní aj kreovanie parlamentných orgánov a vymenovanie vlády. Kabinet chce mať zostavený tak, aby mohol SR zastupovať na samite Európskej únie koncom októbra už nový premiér.

Pripomenul, že od vymenovania vlády bude mať kabinet 30 dní na prípravu a predloženie vládneho programu. Slovensko podľa jeho slov dosahuje aktuálne nelichotivé prvenstvá napríklad v rebríčku chudoby a verejných financií krajín EÚ. Tvrdí, že súčasná vláda odborníkov navrhla rozpočet, ktorý by chudobu ešte prehĺbil, a že novú vládu k ničomu nezaväzuje. Chýba mu v ňom prvok solidarity.

Deklaroval, že krajinu chcú spravovať demokraticky, s rešpektom voči pluralite názorov. Kritizoval pritom napríklad mediálne vyjadrenia niektorých predstaviteľov polície s politickým obsahom. Poukázal na to, že viaceré mestá a obce vyhlasujú mimoriadne situácie v súvislosti s migráciou. Nová vláda sa podľa jeho slov so situáciou plánuje vyrovnať čo najskôr. Podčiarkol, že ide o bezpečnosť občanov a zložky štátu musia pre to urobiť maximum.

Fico zatiaľ nekonkretizoval, aké nové ministerstvo má vzniknúť. "Táto informácia bude prezentovaná vtedy, keď budeme predstavovať koaličnú radu a konkrétne mená," povedal. Domnieva sa, že oblasť, pre ktorú ho zvažujú zriadiť, je dôležitá. Náklady podľa neho nebudú veľké.

Pellegrini si memorandum pochvaľuje

Podľa Petra Pellegriniho podpísané memorandum plne zodpovedá všetkým prioritám a predstavám strany Hlas-SD. Potvrdil, že Hlas má v novej koalícii prebrať zodpovednosť za sedem rezortov.

Pellegrini chce, aby čo najskôr vznikla vláda, ktorá nebude obťažovať občanov svojimi vnútornými hádkami, politickými vnútornými rozpormi, ale od prvého dňa začne riešiť problémy aj vnášať impulzy dlhodobého charakteru. Prezidentku Zuzanu Čaputovú požiadal líder Hlasu o maximálnu súčinnosť.

"Už nemáme čas ani luxus, aby sme mohli mať vládu, ktorá sa bude učiť, aké je to vládnuť, alebo ktorá bude potrebovať mesiace, ak nie roky, aby odstraňovala extrémne ideologické rozdiely medzi sebou. A preto som presvedčený, že aj naše rozhodnutie vstúpiť do tejto koalície je správne," vyhlásil Pellegrini. Verí, že nielen memorandum, ale aj koaličná zmluva a programové vyhlásenie vlády bude reflektovať priority, s ktorými Hlas-SD išiel do volieb.

Memorandum podľa Pellegriniho rešpektuje vôľu voliča, ktorý rozhodol o víťazstve Smeru vo voľbách. Vyzdvihol tiež, že budúca vláda sa zaviazala robiť všetko pre zvyšovanie životnej úrovne občanov. Zároveň je pripravená urobiť všetko pre vyšší hospodársky rast, ako ho predpovedajú odborníci či medzinárodné inštitúcie. Chce tiež zachovať sociálny štandard. Uistil, že nová koalícia nebude meniť zahraničnopolitický kurz štátu. Miesto Slovenska vidí v Európskej únii a NATO. "S tým, že vo všetkých týchto inštitúciách budeme vždy zastupovať záujmy občanov SR, národnoštátne záujmy tejto krajiny," dodal.

Danko sľubuje, že SNS bude konštruktívnym partnerom

Slovo dostal aj Andrej Danko, Ten povedal, že SNS bude konštruktívnym koaličným partnerom. Doplnil, že za SNS bude rád prispievať k stabilite a upokojeniu spoločnosti i riešeniu problémov. Hoci lídri budúcej koalície nemusia mať zhodné názory, majú podľa Danka cieľ upokojiť spoločnosť. Zdôraznil, že politikov hodnotí občan výsledkami volieb a tie treba rešpektovať. "Sme poučení a pripravení slúžiť a pracovať, každý z nás má iný politický príbeh. Sme predsedovia relevantných politických strán, nemusíme mať zhodné názory," povedal. Dodal, že budúce koaličné strany si dali cieľ upokojiť spoločnosť, zastabilizovať verejné financie a začať riešiť problémy ľudí.