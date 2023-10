MIMORIADNE Fico, Pellegrini a Danko podpísali koaličnú zmluvu! Padli detaily, vieme, ako si podelili ministerstvá

Lídri strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS podpísali v pondelok koaličnú dohodu. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Predseda Smeru-SD Robert Fico ubezpečil, že tak ako káže zákon a ústavná zvyklosť, na čele kontrolných výborov NR SR budú predstavitelia opozície. Čo sa týka ostatných výborov, tam by mala mať väčšinu koalícia, zároveň by mala mať koalícia väčšinu v každom z týchto výborov. Ustanovujúcu schôdzu, na ktorej by sa volil predseda parlamentu, jeho podpredsedovia a aj šéfovia výborov by chcel mať už budúci týždeň. Uviedol tiež, že každá koaličná strana bude mať jedno kreslo podpredsedu NR SR a zároveň jedno pripadne opozícii.

Ako si strany rozdelili rezorty:

Smer-SD

Ministerstvo obrany SR (1x štátny tajomník za stranu Smer-SD, 1x štátny tajomník za SNS)

Ministerstvo spravodlivosti SR (2x štátny tajomník za stranu Smer-SD)

Ministerstvo dopravy SR (2x štátny tajomník za stranu Smer-SD)

Ministerstvo financií SR (2x štátny tajomník za stranu Smer-SD)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (2x štátny tajomník za stranu Smer-SD)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (1x štátny tajomník za stranu Smer-SD, 1x štátny tajomník za SNS)

Hlas-SD

Ministerstvo vnútra SR (2x štátny tajomník za stranu Hlas-SD)

Ministerstvo hospodárstva SR (2x štátny tajomník za stranu Hlas-SD)

Ministerstvo zdravotníctva SR (2x štátny tajomník za stranu Hlas-SD)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (1x štátny tajomník za stranu Hlas-SD, 1x štátny tajomník za SNS)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (1x štátny tajomník za stranu Hlas-SD, 1x štátny tajomník za SNS)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (2x štátny tajomník za stranu Hlas-SD)

Podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov

Slovenská národná strana

Ministerstvo životného prostredia SR (1x štátny tajomník za SNS, 1x štátny tajomník za stranu Smer-SD)

Ministerstvo kultúry SR (2x štátny tajomník za stranu SNS)

Ministerstvo športu a cestovného ruchu, zridené 1.1.2024 (2x štátny tajomník za stranu SNS)

Presné mená ministrov ešte žiaden z lídrov koaličných strán povedať nechceli. Robert Fico neozrejmil ani to, ktorá strana bude nominovať nového šéfa Slovenskej informačnej služby. Vláda bude mať troch podpredsevo, pričom každej koaličnej strane prináleží jedna stolička.

Koaličnej zmluve predchádzalo memorandum

Zámer ísť do koalície so stranami Smer-SD a SNS komunikoval Peter Pellegrini minulý utorok. Práve na jeho rozhjodnutí záležalo, aká vláda na Slovensku po septembrových voľbách vznikne. O deň neskôr už lídri strán podpísali Memorandum o porozumení a prezradili pomerné rozdelenie ministerstiev. V dokumente sa všetci traja zaviazali k tomu, že pri voľbe predsedu Národnej rady SR podporia kandidáta, ktorého navrhne strana Hlas-SD. Rovnako tak sa zaviazali, že všetky tri strany podporia za predsedu vlády kandidáta strany Smer-SD.

Najviac ministerstiev nepripadne víťazovi volieb, strane Smer-SD, ale Hlasu-SD. Peter Pellegrini vyrokoval, že jeho strana bude mať 7 ministerstiev. Smer-SD bude mať o jedno menej - 6. SNS dostane do svojich rúk 3 rezorty, z toho jeden bude nový s účinnosťou od 1. januára 2024.

O menách nových ministrov sa síce špekulovalo, no oficiálne nebolo potrvdené žiadne z nich. S určitosťou sa vedelo len to, že vládu povedia po štvrtýkrát Robert Fico. Andrej Danko cez víkend prezradil, že bude zastávať post podpredsedu parlamentu.