Exminister Naď prestrelil: Nemiestne žarty o zemetrasení na východe! Úbohé a trápne, odkazujú mu ľudia

Jaroslav Naď (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Zemetrasenie v Ďapalovciach (Zdroj: Archív P. M.)

Bývalý šéf rezortu obrany, ktorého strana Demokrati sa nedostala do parlamentu, spojil zemetrasenie práve s nedávnymi voľbami. „Že po zvolení dona Fica príde na Slovensku silné zemetrasenie, sme vedeli. Ale tá rýchlosť skazy prekvapila veru aj mňa…,“ zažartoval si prepojením politickej situácii s prírodnou katastrofou. Našli sa takí, ktorých pobavil a na jeho status zareagovali usmiatymi smajlíkmi, či dokonca zanechali povzbudivý komentár.

Že po zvolení dona Fica príde na Slovensku silné zemetrasenie, sme vedeli. Ale tá rýchlosť skazy prekvapila veru aj mňa… Posted by Jaro Naď on Monday, October 9, 2023

Viac bolo však takých, ktorí reagovali presne opačne a Naďa za nevydarený žart ostro skritizovali a pripomenuli mu, čo sa vlastne na východe stalo. „Jarko, veľmi nemiestny vtip. Nechcem ti dopriať pocit, keď ukladáš 5 a 2 ročné deti, ktoré sa vyľakajú, lebo zatrasie s domom, a do rana sa trasu a ty im nevieš vysvetliť, že je všetko v poriadku,“ napísal mu Lukáš. „Toto je už cez čiaru,“ odkázala v ďalšom komentári Libuša. „Toto je status politika???Toto je človek ktorému majú ľudia dôverovať?,“ pýta sa Miroslava. „Nerobte si hanbu a zmažte to. Ľudia zažili chvíle strachu a niektorí nemajú kde hlavu skloniť,“ znela ďalšia reakcia.

„Skúste ísť tento trápny ´vtip´ povedať napríklad do Ďapaloviec,“ uvádza sa v ďalšom komentári. „Ľuďom poškodilo majetky, nehovoriac o šoku, aký zažili...a Vy si ešte myslíte aký ste vtipný, úbohé!,“ odkázal mu v komentári Lukáš. „Vážne vám to príde smiešne? Ak by ste to zažili na vlastnej koži, tak by ste nevtipkovali. Ten pocit strachu a bezmocnosti... Ste nie len arogantný, ale aj trápny..,“ píše Iveta. A hoci niektorí ľudia s Naďom jeho zmysel pre humor zdieľali, komentárov od tých, ktorý ho kritizujú, je viac.