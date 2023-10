Progresívne Slovensko nesúhlasí s kritikou vlády pre prípravu systému protivzdušnej obrany

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

"Ministerstvo obrany pripravilo dve dobré možnosti pre budúcu vládu. Nákup prenosných systémov od Poľska a nákup systému dlhšieho dosahu od Izraela. V oboch prípadoch ide o kvalitné systémy, cenovo prijateľné a relatívne rýchlo dostupné v porovnaní s inými alternatívami," povedal podpredseda hnutia Tomáš Valášek.

Poznamenal, že vládu kritizovali, že rozhodnutie mala nechať na budúci kabinet, ale ona tak podľa neho aj urobila. "Teraz máme odborníkmi načrtnutú cestu vpred. Budúca vláda môže tieto závery prijať, môže sa s nimi legitímne nezhodnúť, alebo ich môže hodiť do koša z politických príčin, ale už nemusí začínať od nuly," uzavrel.

Podľa Valášeka sa dá polemizovať, či sa vláda mala pustiť aj do prípravy kúpnej zmluvy. To sa mu zdá ako nadpráca, ale nemení to nič na fakte, že rozhodne budúca vláda, ktorá vzišla z volieb. Upozornil však, že nikto rozumný nespochybňuje potrebu modernizovať systémy protivzdušnej obrany. Stranu Hlas-SD prekvapilo, že súčasný kabinet neponechal rozhodnutie o obstaraní systémov na novú vládu. Víta však, že rezort pokračuje v projekte modernizácie protivzdušnej obrany.

Vláda v stredu (4. 10.) schválila zámer Ministerstva obrany SR na obstaranie systémov protivzdušnej obrany. Nákupy sa majú realizovať formou medzivládnych dohôd. O obstaraní mobilného systému stredného dosahu má rezort rokovať s Izraelom. Prenosné komplety protivzdušnej obrany veľmi krátkeho dosahu by mohlo Slovensko kúpiť od Poľska. Pred podpisom budú zmluvy opäť predložené na schválenie kabinetu. Náklady na oba typy systémov sú 193,98 milióna eur.