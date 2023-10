Priaznivci to povedali jasne: TAKTO by sa mal Pellegrini rozhodnúť! Na prvom mieste sú občania, odkazuje predseda

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel, Kristián Korem, Pixabay)

BRATISLAVA – Už krátko po zverejnení výsledkov parlamentných volieb sa rozpútali boje na úplne novom fronte. Víťazné strany sa tak pustili do sporu o to, s ktorou z nich by mal Peter Pellegrini viesť rokovania, ktoré by mohli dospieť k finálnej podobe budúcej vlády. Podľa Pellegriniho by mali byť na prvom mieste občania, jeho priaznivci však vyjadrili jasný postoj.