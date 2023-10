Politológ to vidí jasne: TOTO je jediná forma stabilnej vlády! Drahá nevesta Pellegrini by mal loviť v známych vodách

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel, Pixabay, Facebook/ Miroslav Řádek)

BRATISLAVA – Slovenská verejnosť je v posledných dňoch zahltená náruživými debatami o tom, ako by mala vyzerať budúca vládna zostava, ktorá túto krajinu povedie najbližšie štyri roky. Aj keď sa názory na to, ako by mala ideálna zostava vyzerať v rôznych kútoch Slovenska líšia, jedna vec je istá, eso v rukáve drží expremiér Peter Pellegrini. Na to, ako by sa mal rozhodnúť a čo by bolo pre stabilitu krajiny najlepšie pre Topky odpovedal politológ Miroslav Řádek.

Misky váh sú naklonené jasne, hovorí politológ Trenčianskej univerzity Miroslav Řádek. Na otázku, s kým by mala strana Hlas-SD najväčší potenciál zložiť vládu, odpovedal pre Topky bez zaváhania. „Vyšší predpoklad na vytvorenie vlády Hlasu-SD vidím so Smerom-SD. Ide o politické strany, ktoré sa od seba líšia len názvami pred slovným spojením sociálna demokracia a menami predsedov. Medzi Smerom a Hlasom existujú personálne väzby ešte pred rozdelením sociálnych demokratov do dvoch strán,“ popísal Řádek.

Myslí si, že strana Hlas-SD nájde prieniky hneď s niekoľkými stranami. „Existuje tu prirodzený programový prienik medzi sociálnymi demokratmi a čiastočne liberálmi. (...) Isté programové prieniky by boli možné aj medzi Hlasom-SD a PS,“ vysvetlil politológ.

Dodáva, že v prípade dopytu po stabilnej vláde je scenár jasný. Zostava strán, ktorá by Slovensko stabilne doviedla do ďalších parlamentných volieb o štyri roky, by tak mala byť podľa neho spoluprácou troch strán. „S ohľadom na stabilitu by bola najspoľahlivejšia vláda Smeru, Hlasu a KDH na čele s P. Pellegrinim,“ myslí si politológ. V hre by tak ešte stále malo byť aj konzervatívne KDH.

