Pellegriniho sa dotklo bujaré vyjadrenie Beňovej: Hlas? Jasné! Šéf strany je pobúrený a dáva zásadnú výzvu

Beňová si u Pellegriniho svojím vyjadrením spôsobila poriadnu paseku. (Zdroj: TASR/Martin Baumann, reprofoto TV JOJ)

BRATISLAVA - Video, ktoré obehlo azda všetky kúty sociálnych sietí. Krátko po zverejnení predbežných výsledkov bolo jasné, že vládu bude zostavovať víťaz Smer-SD. Europoslankyňa tejto strany bola v dobrej nálade vyspovedaná priamo pred centrálou na Súmračnej ulici, kde sa v návale emócii priznala, že Hlas sa im zrejme podarí presvedčiť na možnú koalíciu bez veľkých ťažkostí. Jej spôsob vyjadrenia však spôsobil to, že video sa stalo virálnym, no šéf Hlasu Peter Pellegrini až taký pobavený nie je. Video ho totiž pobúrilo a europoslankyni odkázal zásadnú vec!

Všetko sa odohralo počas volebnej noci, kedy sa Beňová vyjadrila v štýle, že zrejme už iste vznikne koalícia Smeru, Hlasu a SNS. Na margo tohto dostala doplňujúcu otázku, či s nimi Hlas skutočne pôjde do vlády. "Hlas? (smiech) Jasné!" povedala Beňová svojským spôsobom a odišla od novinárov. Toto video sa však už dostalo aj do radov samotného Hlasu, pričom ich šéf zďaleka taký pobavený nie je.

VIDEO Monika Beňová sa vyjadruje k vzniku novej koalície:

Beňová reaguje na to, aká vznikne vláda po septembrových voľbách (Zdroj: tip čitateľa, repro JOJ)

Pani Beňová mala v hlave zjavne aj niečo viac, než len myšlienky, povedal pobúrený Pellegrini

Sám predseda tretej najsilnejšej strany volieb si video pozrel tiež a priamo naňho reagoval v momente, keď prišiel na stretnutie s prezidentkou. Po tomto stretnutí dostal otázku, ako to asi vidí. Jeho reakcia však bola poriadne prekvapivá a je jasné, že šéf hlasistov si len tak nenechá skákať po hlave. "Poviem to asi na rovinu, pretože som predseda strany Hlas, ktorá za tri roky už niečo aj dokázala a takéto správanie europoslankyne považujem fakt za urážlivé. Možno že po prehýrenej noci mala v hlave aj niečo viac ako myšlienky. Ale nemyslím si, že by sa mala takto arogantne správať k svojmu potenciálnemu koaličnému partnerovi a už duplom, že ich budúcnosť, či zostanú v opozícii alebo v koalícii závisí od strany Hlas," povedal na úvod tejto témy Pellegrini.

VIDEO Pellegrini sa vyjadruje k stanovisku Moniky Beňovej (približny čas videa 5:30):

Pellegrini po stretnutí s prezidentkou: Svoju úlohu berie zodpovedne! Chce, aby vláda vznikla (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Odpustite si útoky, hlavne, ak nás beriete ako možného partnera

"Takže odkazujem všetkým ostatným politickým partnerom, aby sme sa navzájom tolerovali a boli k sebe slušní a takéto gesto zo strany Smer bolo dúfam posledné, ktoré som počul," povedal rázny Pellegrini po medializovaní videa s Beňovou.