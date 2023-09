Kde je Matovič? Vo volebnej centrále ho nevideli: Na Facebook však hádže statusy!

Predseda OĽANO a priatelia Igor Matovič išiel voliť s manželkou Pavlínou (Zdroj: SITA/Martin Havran)

Vo volebnej centrále sú už viaceré tváre strany ako trnavský župan Jozef Viskupič aj poslanci Jozef Pročko či Tomáš Šudík. Do centrály si ti namierili aj mnohí podporovatelia z radov verejnosti, ktorí sa musia však pred vstupom akreditovať. Počkať si tak musia v dlhom rade.

DOKONANÉ … nastáva krátky čas, kedy sme už o svojom osude rozhodli, ale ani sami nepoznáme rozhodnutie. Každopádne už je... Posted by Igor Matovic on Saturday, September 30, 2023

Stále sa ale čaká na príchod Igora Matoviča. Ten zatiaľ, čo sa v jeho vo volebnej centrále rozbiehala volebná noc, trávil čas na Facebooku. Najskôr ľudí vyzýval na to, aby išli voliť, neskôr pripomenul svoj sľub o 500 eurovej odmene pre každého, kto pôjde voliť a krátko po skončení volieb a zverejnení slepého exit pollu napísal: „DOKONANÉ … nastáva krátky čas, kedy sme už o svojom osude rozhodli, ale ani sami nepoznáme rozhodnutie. Každopádne už je to dané a nič to nezmení. Vyhrala Mafia alebo Ľudia.“

Matovič nebol v centrále ešte ani počas zverejnenia čísiel exit pollu.

Posledná šanca na 500stofku … hybaj voliť, voľ koho chceš … a keď to vyjde nám a mafiu nepustíme k moci, vyplatíme všetkým ľuďom, ktorí prejavili záujem o Slovensko, 500. Na chodníku nenájdeš. Posted by Igor Matovic on Saturday, September 30, 2023

Ešte stále stíhaš: CHOĎ VOLIŤ A MÁŠ RAPTORA DO VIANOC daj o tom status na FB a na konci pridaj #RaptorMafiuPorazi … jedného z Vás vylosujeme a bude mať symbol tejto kampane až do Vianoc. Posted by Igor Matovic on Saturday, September 30, 2023