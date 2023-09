Dráma v Leviciach! Ľudí vystrašila správa o volebnom podvode: JASNÁ reakcia polície

voľby do NRSR 2023 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

LEVICE – Na políciu v Leviciach zavolali v dnešných hodinách dvaja nespokojní voliči, ktorí si mysleli, že ich hlas bude neplatný. Celé to vyvolala farba pečiatky na obálkach, do ktorej sa vkladá hlasovací lístok. Situáciu sa snažili upokojiť rezort vnútra aj Polícia Slovenskej republiky.

Na Slovensku sa dnes o 7.00h začali v poradí štvrté predčasné a celkovo deviate parlamentné voľby v ére samostatnej republiky (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Aj počas volebného dňa sa začali na Slovensku šíriť hoaxy. Konkrétne išlo o mesto Levice, kde na políciu zavolali so sťažnosťou dvaja nespokojní voliči. Podľa ich slov sa im nepáčilo, že pečiatka na obálkach, do ktorej sa vkladá hlasovací lístok, bola modrej a nie červenej farby.

K situácii sa vyjadrila Polícia Slovenskej republiky so slovami: "Hoaxy reálne ovplyvňujú životy ľudí a zbytočne zamestnávajú činnosť polície, ktorá mohla byť investovaná tam, kde je to reálne potrebné. Na farbe skutočne nezáleží. Informovali sme o tom včera na stránke Hoaxy a podvody - Polícia SR," upokojuje polícia všetkých voličov.

BIZÁR: ĽUDIA VOLALI POLÍCIU, LEBO UVERILI HOAXU O FARBE PEČIATKY… Hoaxy reálne ovplyvňujú životy ľudí a zbytočne... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Saturday, September 30, 2023

Pridalo sa aj Ministerstvo vnútra SR, ktoré vyhlásilo, že na farbe pečiatky na hlasovacej obálke skutočne nezáleží. "Na obálke, do ktorej občan vkladá hlasovací lístok musí byť pečiatka obce, nie je však podstatné akej farby. Farbu pečiatky na obálke zákon nerieši. Ak by bola pečiatka inej farby ako červenej, neznamená to, že obálka je neplatná," uvádza rezort.