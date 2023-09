Nakupovanie budúcnosti už aj u nás: Predajne úplne bez personálu! Uvažuje o tom aj známy reťazec na Slovensku

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Už žiadne predavačky. Nakupovanie budúcnosti má fungovať úplne inak, ako sme boli doteraz zvyknutí. Z obchodov by mal totiž vymiznúť personál. Všetko, čo bude zákazník počas nakupovania potrebovať od výberu tovaru až po platbu, zvládne sám. V susednom Česku už prvý takýto obchod funguje, no uvažuje už o ňom aj reťazec pôsobiaci u nás.

archívne video

Slováci využili sviatok na nakupovanie v Maďarsku: Preplnené parkoviská! (Zdroj: Topky/ph)

V Českej republike fungujú automatizované predajne už nejaký čas a k už existujúcim by mali postupne pribudnúť ďalšie. Otvorené sú nonstop a na to, aby ste si v nich nakúpili, potrebujete aplikáciu v mobile, ktorá je prepojená s vašou platobnou kartou. Práve táto kombinácia je pre vás vstupenkou do predajne. Potom už môžete nakupovať, tovar si zoberiete, nablokujete a zaplatíte. Von sa dostanete cez kód v aplikácii.

(Zdroj: Getty Images)

Na to, aby nedošlo ku krádežiam, dohliada umelá inteligencia. Keďže sa v predajniach predáva aj alkohol, nakupovať v nich môžu len ľudia straší ako 18 rokov. V Česku je takýchto obchodov už viac ako 10 a tento počet by mal v blízkej dobe radikálne narásť.

Portál tvnoviny.sk teraz priniesol informáciu o tom, že takýto koncept nevylúčil ani známy reťazec pôsobiaci na našom trhu. „Plne automatizované malé obchody na potraviny testujeme v zahraničí, v Rakúsku, Nemecku a v Litve. V súčasnosti zvažujeme, či tento koncept otestujeme aj na Slovensku,“ tvrdí reťazec Billa. Podľa portálu by pilotnú predajňu u nás mali zriadiť už o niekoľko mesiacov.