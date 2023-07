Sociálne siete ako pomocník aj strašiak: Mnohí Slováci netušia, aké nešťastie na nich striehne, dajte si dobrý POZOR!

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

BRATISLAVA - Poväčšine sú našimi každodennými spoločníkmi a trávime na nich čoraz viac času. Život môžu uľahčiť, no aj poriadne skomplikovať. Ich účinok na populáciu a riziká s tým spojené sú zhrnuté v niektorých závažných bodoch, no nie každý ich berie vážne. Rozhodne vám pomôže, ak si zhrniete tie najvážnejšie riziká a budeme sa im v budúcnosti vyvarovať.

Najväčšie nástrahy na sociálnej sieti zhrnula nezisková organizácia dTest. V nej je viacero bodov, ktorým by ste mali venovať pozornosť.

Nakupovanie

Mnohí to poznajú, ak majú doma napríklad prebytočné oblečenie, ktorého sa chcú zbaviť. Predaj je na sociálnej sieti jednou z možností, ako si aj privyrobiť. Ak ste však na opačnej strane a tovar nakupujete, môže sa vám stať, že tovar nepríde v takom stave, v akom ste ho videli na fotografií, alebo nepríde vôbec. Tu si treba overovať dotyčného kupujúceho a všímať si aj jeho komunikáciu počas prípadného jednania. Neraz sa totiž stalo ,že prostredníctvom premyslených podvodov prišli viacerí jedinci o veľkú sumu peňazí.

Nebezpečné linky

Ďalším veľkým rizikom sú podozrivé odkazy, ktoré sa môžu vyskytnúť v súkromnej komunikácii. Výnimkou nie sú ani spomínané nákupy tovaru či jeho predaj. Väčšina používateľov sociálnych sietí sa napríklad už aj stretla s tým, že im prišiel odkaz od kamaráta, príbuzného alebo kolegu z práce, pri ktorom bol napríklad text: „Si to ty?“ Používatelia často na takéto odkazy klikajú. Správa však často nepríde od kamaráta, ale z profilu, ktorý kamaráta pripomína, prípadne z jeho napadnutého účtu. Môže sa však stať aj to, že účet daného kolegu je skutočne jeho, no on sám nevie o tom, že by niečo také posielal. V takom prípade má už aj on účet napadnutý a mali by sme túto osobu upozorniť na to, že sa niečo podobné deje a mala by si radšej vyresetovať heslo. Najskôr je však potrebné sa odhlásiť zo všetkých zariadení a začať sa s novým heslom prihlasovať postupne na všetky z nich.

Súťaže

Sú tu však aj problémy pri rôznych súťažiach na sociálnych sieťach. Mnoho súťaží je totiž skutočných a nie vždy je tak jednoduché rozpoznať, či nejde o podvod. Dôležitým bodom je kontrola profilu, ktorý súťaž zdieľa. Ak ide o veľkú spoločnosť či iný známy subjekty zväčša je overený modrým odznakom. Páchateľa podvodu však môžu odhaliť aj časté „preklepy“ v názvoch stránok, prípadne nahradenie písmen inými znakmi. Podvodným súťažiam treba venovať čím menej pozornosti a rozhodne nelajkovať či komentovať dané príspevky. Ak ste tak už urobili, komentár ideálne zmažte a príspevok odlajkujte. Čím viac má totiž príspevok komentárov a lajkov, tým má väčší dosah na potenciálnych ďalších "šťastlivcov" a veselo sa šíri ďalej.

Investície

Menej časté, ale rozhodne nie výnimočné, sú tiež ponuky "výhodných investícií". Môže ísť o investície do kryptomien, kedy spoločnosť zaručuje istý výnos. Medzi športovými nadšencami sa však môžeme stretnúť aj s tipmi na stávky, ktoré „zaručene znásobia vklad“. Je dôležité upozorniť, že žiadna investícia nie je zárukou zárobku a peniaze spotrebiteľov sú tak v nebezpečenstve. Investície samotné, samozrejme, nie sú zlé, ale mali by sa uskutočňovať u overených spoločností a s peniazmi, o ktoré si spotrebitelia môžu dovoliť prísť.

Zneužitie osobných údajov

Uživatelia by sa mali tiež mať na pozore pred zneužitím osobných údajov na sociálnych sieťach. Tieto sa následne môžu využiť aj bez ich vedomia niekde inde. Je tu niekoľko prípadov, keď podvodníci využili údaje (meno, priezvisko a dátum narodenia), ktoré potom zaslali spotrebiteľom na overenie formou SMS, pričom sa vydávali za štátne inštitúcie. "V jednej SMS žiadali podvodníci registráciu na podvodnej stránke kliknutím na odkaz. Údajným odosielateľom bolo Ministerstvo financií SR a účelom malo byť vyplatenie príspevku na energie," uvádza konkrétny prípad Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest. Ľudia by však aj tu mali spozornieť a skontrolovať si priamo na stránkach danej inštitúcie, či žiadosti o takýto príspevok vôbec prebiehajú. Zároveň je veľmi nepravdepodobné, že by sa podobné príspevky žiadali formou SMS.

