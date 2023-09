PRIESKUM Výživové doplnky na imunitu užíva väčšina Slovákov, najviac vitamín C

(Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA - Väčšina populácie Slovenska (71 percent) pravidelne užíva výživové doplnky na podporu imunity. Najpopulárnejší je vitamín C. Vyplýva to z prieskumu agentúry Instant Research pre spoločnosť Natures, ktorý uskutočnili od 5. do 11. septembra na vzorke 1050 respondentov starších ako 18 rokov.