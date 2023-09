Trpíte úzkosťou? Týchto desať potravín vám ju pomôže zmierniť! Pravdepodobne ich už máte doma

(Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Mnohí ľudia sa snažia zmierniť pocity úzkosti cvičením jogy, meditáciou, pozeraním komédií či prechádzkou na čerstvom vzduchu. Odborníci prezradili, že existujú aj určité typy potravín, ktoré vedia pomôcť pri tomto probléme. Do jedálnička by ste mali zaradiť týchto desať potravín.