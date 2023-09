Príchod nových investícií chcú strany zaistiť aj odbornými pracovníkmi: Chcú aj vyššie mzdy pre zamestnancov

Progresívne Slovensko (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

"Pre získavanie veľkých zahraničných investícií je kľúčová dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily, stabilné a predvídateľné regulačné prostredie a v neposlednom rade aj nespochybniteľné členstvo v EÚ a NATO, ktoré robia zo Slovenska bezpečnú a otvorenú krajinu pre investície," uviedlo Progresívne Slovensko. Okrem toho je pre nich podstatné stimulovať aj re-investovanie slovenského kapitálu do rastu a modernizácie malých a stredných firiem.

Medzi opatrenia hnutia patrí napríklad zrýchlenie odpisovania investícií, daňové zvýhodnenie investovania do slovenských spoločností za podmienky držania akcií viac ako jeden rok, zamestnanecké akcie, superodpočet nákladov na výskum a vývoj a ďalšie opatrenia. Nové investície pritiahnu kvalifikovaní ľudia aj podľa KDH, rovnako ako žičlivé podnikateľské prostredie, fungujúce inštitúcie a kvalitná infraštruktúra. Nevyhnutné je podľa strany aj stabilizovanie legislatívneho prostredia. "Preto sme napríklad za zjednodušenie zákonov, upravujúcich dane z príjmu, pričom presadzujeme návrat k jednotnej dani z príjmu," objasnila strana.

Podpora podnikateľských zámerov

V oblasti investičných stimulov plánuje KDH presadzovať podporu podnikateľských zámerov, prinášajúcich vyššiu pridanú hodnotu a vyššie mzdy pre zamestnancov. Za stabilnú legislatívu sú aj SNS a Republika, ktorá chce preto presadzovať zmeny zákonov iba k určitému termínu a iba raz za rok. "Významným príspevkom v tejto oblasti bude odstraňovanie byrokracie a znižovanie celkovej administratívnej náročnosti pri realizácii investičných zámerov," dodala Republika.

Strana Demokrati plánuje zmenou legislatívy motivovať realizáciu investícií aj z pohľadu daňových stimulov. "Presadíme znovuzavedenie rovnej dane na úrovni 19 %. Zjednodušíme a sprehľadníme aj odvodový systém," dodala strana s tým, že sa zároveň zaväzuje vytvárať podmienky pre férovú súťaž.

Daňovo-odvodový systém by mal podľa hnutia Republika zaťažovať viac spotrebu a menej výsledky práce a podnikania. Je podľa neho nevyhnutné zjednodušiť postupy pre určenie daňových základov a umožniť zdaňovanie na konsolidovanej báze. Súkromné zdroje chcú Demokrati investovať aj do kultúry a umenia. V záujme transformácie by strana zjednodušila režim superodpočtu pri investíciách do vedy a výskumu. "Opätovne presadíme jeho výšku na úroveň 200 %. Podmienky nastavíme tak, aby čerpanie tejto podpory bolo prístupnejšie aj malým a stredným podnikom a novozaloženým firmám," dodali Demokrati.

SNS tvri nasledovné

SNS chce konkurencieschopnosť Slovenska zvýšiť vytvorením podmienok, ktoré by boli pre investorov lákavejšie ako inde. "Pokiaľ chce nejaký investor postaviť závod v ázijskej krajine, tak ho asi ničím nepresvedčíme, ale pokiaľ hľadá európsky štát, musíme mu na Slovensku ponúknuť lepšie podmienky ako v susedných krajinách," uviedla strana s tým, že to znamená mať dostatok vzdelaných alebo zručných občanov, rýchle dopravné trasy a výhodné daňovo odvodové zaťaženie. "Okrem toho nesmieme zabúdať ani na dostupné ceny energií aj pre podnikateľov. Teda v tomto smere je potrebné zrušiť obchodné sankcie a na Slovensku obnoviť dodávky lacnej ruskej ropy, plynu a jadrového paliva," uzavrela SNS.

