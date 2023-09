Tieto voľby sú hlavne o tom, kto bude premiérom! On udáva tempo a TOTO by mal spĺňať, myslí si Tomáš Drucker z Hlasu

Tomáš Drucker, Hlas-SD (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Najdôležitejšie je, kto bude po voľbách premiérom. Podstatní nie sú ministri či koalície, ktoré vzniknú, ale predseda vlády. On je tou hlavou, ktorá udáva tempo, takt a nakoniec charakter štátu, hovorí člen predsedníctva strany Hlas-SD Tomáš Drucker. Pripomína, že to tak bolo za Mečiara, za Dzurinda alebo za Fica. Rozprávali sme sa s ním o tom, prečo by sa mal podľa neho stať premiérom predseda Hlasu Peter Pellegrini, či je možné dosiahnuť po voľbách konsenzus medzi rozhádanými politickými stranami a či sa máme pripraviť na ďalšie uťahovanie opaskov.

Viac vo VIDEOROZHOVORE TU:

Ak sa Hlas stane súčasťou vlády, o aký post by ste mali záujem?

Otázka nestojí tak, aký post chce zastávať Tomáš Drucker. Najdôležitejšie je, kto bude premiérom. Tak to bolo aj historicky. Podľa nás je to Peter Pellegrini, je to skúsený politik, má energiu, ale predovšetkým nerozdeľuje. Dnešná spoločnosť si vyžaduje spájanie. Najdôležitejšie je mať tu stabilnú vládu na čele so stabilným, kompetentným a skúseným premiérom.

Je podľa vás možné nájsť konsenzus pri rozhádaných politikoch?

Práve silný mandát pre Hlas znamená stabilitu. Verím, že budeme schopní postaviť nielen silného premiéra, ale aj ministrov, schopných manažérov. Ľuďom netreba hovoriť, že idú ťažké časy. Tie už na nich prišli. Myslím si, že teraz by mali prísť ťažké časy aj na vládu, aby začala pracovať od prvého dňa a v tom máme čo ponúknuť. Práve silný mandát Hlasu dokáže zabezpečiť stabilitu a to, že sa nebudeme hádať.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Čo považujete v súčasnosti za najpálčivejší problém Slovenska?

Z môjho pohľadu je to katastrofálny stav verejných financií a zastavená ekonomika v dôsledku absolútneho amaterizmu predchádzajúcich vlád a predovšetkým premiéra Matoviča, ktorý bol potom ministrom financií, aj za účasti Eduarda Hegera. Tá situácia je taká vážna, že ak sa nezačne riešiť od prvého dňa, zbedačovanie môže byť ešte väčšie. Ak by prišiel niekto, kto chce hneď škrtať vo verejných výdavkoch, ako to počujem od niektorých politických súperov, tak tomu podľa mňa nerozumejú. Nemôžu prísť neskúsení ľudia.

Ak to nejde cez škrtanie, ako sa to dá urobiť?

Potrebujeme, aby sa tu investovalo do zvyšovania produktivity práce a štát musí naprávať mnoho historických investícií. V prvom rade musia prísť schopní, skúsení a kompetentní ľudia, ktorí sa nebudú učiť, žiadni nováčikovia a musí tam byť hlava, preto hovorím, tieto voľby budú predovšetkým o tom, kto bude premiérom. To je najpodstatnejšie. Buď to bude Robert Fico, Michal Simečka alebo Peter Pellegrini. Takt to dnes vyzerá a preto chceme, aby ľudia prišli voliť a položili si otázku, akú chcú mať krajinu a kto ju bude viesť.

Hlas avizoval, že ak bude vo vláde, bude chcieť uplatňovať bankový odvod vo výške 50 % zdanenia výnosov z poplatkov a transakcií, ktoré zaplatili v dominantnej miere obyvatelia. Stále to platí?

Vlani mali banky o 15 % vyššie zisky ako rok predtým. V čase, keď narastali úroky pre ľudí, zvyšovali poplatky, nepreniesli zvýšené úroky na vklady. Zrazu sa úverové úročenie vzdialilo od vkladového, to znamená, že keď si ľudia uložili v banke peniaze, tam im nezvýšili úroky, ale keď im požičiavali, tam výrazne zvýšili. To považujeme za neetické správanie. Nie je na to jediný dôvod a preto sme ich vyzvali, aby vyžili tieto vyššie zisky na pomoc klientom a napríklad im predĺžili fixácie na tých svojich úrokoch, ale nič sa neudialo. Áno, sme pripravení opäť pristúpiť k bankovému odvodu.

Galéria: Podľa Tomáša Druckera je najdôležitejšie mať skúseného premiéra



Zobraziť galériu (9)

V rozhovore sa tiež dozviete

Máme sa pripraviť na ďalšie uťahovanie opaskov?

Aké páky má Hlas-SD na zastabilizovanie cien?

Kde chcú použiť peniaze z mimoriadneho bankovému odvodu?

Neobáva sa, že vyššie zdanenie výnosu bánk zaplatia klienti vo forme vyšších poplatkov?

Je podľa neho vhodný čas zobrať si v súčasnosti hypotéku?

Ako bude tráviť najbližšie dni pred voľbami?

Viac vo videorozhovore....

{{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{poll.description}} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Kontaktný formulár (údaje vo formulári budú slúžiť na kontaktovanie v prípade výhry)









Muž Žena

Súhlasím s mojím zapojením do súťaže, ktorú usporadúva {{ poll.company }} a so spracovaním mojich osobných údajov za účelom realizácie, organizácie a vyhodnotenia súťaže, a to všetko podľa pravidiel súťaže, s ktorými som sa riadne oboznámil(a), ich obsahu som riadne porozumel(a) a súhlasím s nimi. Bez udelenia tohto súhlasu nie je možné zúčastniť sa súťaže. Vaša účasť v súťaži a udelenie Vášho súhlasu ku spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom realizácie a organizácie súťaže je dobrovoľné a tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním Vášho súhlasu bude ukončená Vaša účasť v súťaži. {{ poll.title }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ qIndex+1 }}/{{ totalPages }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Otázka môže obsahovať viacero správnych odpovedí. {{ question.context }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť



Advertoriál pripravený v spolupráci s HLAS - sociálna demokracia.

Objednávateľ: HLAS - sociálna demokracia

Lazaretská 2400/15 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53258070

Dodávateľ: Zoznam, s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36029076