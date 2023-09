Čaputová vystúpila na klimatickom summite: Krízu sme vytvorili my a musíme ju vyriešiť

Zuzana Čaputová (Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

"85 percent našej elektriny sa už teraz vyrába s nulovými emisiami a zaväzujeme sa k zvýšeniu tohto podielu na 90 percent do roku 2027," cituje z jej krátkeho vystúpenia TASR.Prezidentka SR ďalej rovnako - ako už vo svojom skoršom stredajšom prejave na VZ OSN - uviedla, že SR zníži do roku 2030 produkované emisie oproti roku 1990 až o 55 percent. Slovensko podľa nej v nasledujúcich siedmich rokoch použije päť percent svojho HDP na dekarbonizáciu ekonomiky a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov.

"Už v tomto roku prestávame používať uhlie ako zdroj na výrobu elektriny a do troch rokov ho prestaneme používať aj na vykurovanie," povedala. Dodala, že v regiónoch, kde sa ťaží uhlie, vzniknú nové pracovné miesta bez využívania fosílnych palív.Slovensko podľa prezidentkiných slov bude naďalej podporovať tých, ktorí sú čo sa týka klimatickej krízy najzraniteľnejší. Čaputová podotkla, že od prijatia parížskej klimatickej dohody z roku 2015 vzrástol príspevok Slovenska do tzv. zeleného financovania takmer päťnásobne. Dodala, že v rokoch 2024-2027 poskytne Slovensko do tzv. zeleného klimatického fondu ďalších 2,2 milióna eur.

SR tiež podľa jej slov bude pokračovať v začleňovaní klimatických do projektov svojej rozvojovej pomoci. "Sme v tom všetci spoločne, nie len vlády, ale aj súkromný sektor a ďalšie zainteresované strany," povedala slovenská prezidentka."V prípade klimatickej krízy nebojujeme s vonkajšou hrozbou. Nie je to meteorit rútiaci sa k Zemi. Je to existenčná kríza, ktorú sme vytvorili a ktorú len my sami musíme vyriešiť," dodala."Som hrdá, že spomedzi všetkých štátov sveta bolo Slovensko vybrané medzi 34 tých, ktoré mali príležitosť zúčastniť sa aj na Summite klimatických ambícií. Je to ocenenie krokov, ktoré už teraz ako krajina robíme pre ochranu klímy a znižovanie emisií," napísala po svojom stredajšom vystúpení Čaputová v príspevku na Facebooku.