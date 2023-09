Zuzana Čaputová na VZ OSN: Vlani zahynulo v konfliktoch najviac ľudí od roku 1994

Zuzana Čaputová (Zdroj: TASR/AP/Richard Drew)

NEW YORK - Minulý rok bolo vo svete zaznamenaných najviac úmrtí súvisiacich s konfliktmi od roku 1994. Výrazne k tomu prispela ruská invázia na Ukrajinu, ktorá prebieha už viac než 570 dní. Vo všeobecnej rozprave 78. zasadnutia Valného zhromaždenia (VZ) OSN v New Yorku to v stredu vyhlásila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Valné zhromaždenie vyzvala, aby sa sústredilo na primárny účel OSN, ktorým je obnova mieru.