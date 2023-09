Čaputová a Pavel si v New Yorku pripomenuli 30 rokov samostatnosti Slovenska a Česka

Zuzana Čaputová a Petr Pavel (Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová si v New Yorku spolu so svojím českým kolegom Petrom Pavlom pripomenuli 30 rokov samostatnosti SR a ČR a tiež 30 rokov členstva oboch krajín v Organizácii Spojených národov. Čaputová to vo štvrtok uviedla v príspevku na sociálnej sieti.