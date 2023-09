Prekvapivé výsledky PRIESKUMU: TOTO si Slováci myslia o 4-dňovom pracovnom týždni! To vážne?

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Chceli by ste, aby pracovný týždeň trval iba štyri dni? Na to, či by takáto novinka bola alebo nebola pre ekonomiku Slovenska prospešná sa pozrel najnovší prieskum agentúry AKO. Výsledky sú prekvapivé, podľa väčšiny by totiž takýto krok prospešný nebol.