Mala by nás vláda zbaviť energetickej závislosti od Ruska? PRIESKUM priniesol odpoveď! TOTO chce väčšina

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Mala, alebo nemala by budúca vláda zbaviť Slovensko závislosti od ruského plynu, ropy a jadrového paliva? Problematiku energetickej závislosti si mnohí Slováci začali uvedomovať po tom, ako Rusko napadlo vo februári 2022 Ukrajinu. Odvtedy sme nielen my, ale aj iné európske krajiny urobili kroky, ktoré nás mali od Ruska čo najviac odstrihnúť. Ako by mala k tomu pristupovať nová vláda, ktorá sa sformuje na Slovensku po 30. septembri?