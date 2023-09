PRIESKUM Ficov Smer aj naďalej suverénne kraľuje! OĽaNO, Demokrati aj SaS sa ocitli mimo hru, Hlas sa doťahuje na PS

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/ Maarty, Ramon Leško, Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Ak by sa voľby konali teraz, vyhrala by strana Smer-SD. Druhé by skončilo Progresívne Slovensko a v tesnom závese za nimi strana Hlas-SD. OĽaNO, Demokrati aj SaS by sa ocitli mimo parlamentu.

Ukázal to prieskum spoločnosti SANEP, ktorý realizovala pre televíziu TA3. Smer by získal 22,2 percenta hlasov. Oproti začiatku septembra by si tak sociálni demokrati polepšili o 0,8 percenta. Smer má stále tiež najlepší volebný potenciál. V prípade, že by sa voliči, pre ktorých je Smer aktuálne až druhá možnosť, predsa len rozhodli dať hlas tejto strane, získala by dokonca až 27 percent.

Archívne video: Potýčka Igora Matoviča a Roberta Kaliňáka (Voľby 2023)

Potýčka Igora Matoviča a Roberta Kaliňáka (Voľby 2023) (Zdroj: FACEBOOK/ OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti)

Druhé miesto by obsadilo Progresívne Slovensko so ziskom 15,7 percenta. Oproti začiatku septembra si strana polepšila o 0,1 percenta. Volebný potenciál PS sa pohybuje okolo 19 percent. Tretia by bola strana Hlas-SD so ziskom 15,2 percenta. Strana si tak polepšila o 0,2 percenta voličských hlasov. Aj Hlas má rovnako ako PS 19-percentný volebný potenciál.

Štvrtá by skončila Republika so ziskom 7,5 percenta. Za ňou nasleduje koalícia OĽANO/Za ľudí/KU so ziskom 6 percent, čo by však na vstup do parlamentu nestačilo, keďže potrebujú aspoň 7 percent. Nasleduje Sme rodina (5,9 percenta) a SNS (5,8 percenta) a KDH (5,6 percenta).

Pred bránami parlamentu by zostali SaS (4,8 percenta), Demokrati (3,1 percenta), Aliancia (2,8 %), ĽSNS (1,7 percenta) a zoskupenie Modrí, Most-Híd (1,2 percenta).

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 10. – 15. septembra 2023 na reprezentatívnej vzorke 1 782 opýtaných. Aktuálny prieskum vychádza iba z hlasov 66,3 percenta respondentov, ktorí predstavujú vzorku rozhodnutých voličov.