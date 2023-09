Víkendové počasie ako na objednávku: Ortuť teplomera sa vyšplhá na TÚTO hodnotu! ZVRAT príde už o pár dní

(Zdroj: gettyimages.com)

Aj keď rána bývajú už chladné, ako to je na začiatku septembra bežné, cez deň sa teploty šplhajú ešte k tým letným. Vplyvom rozsiahlej tlakovej výše sa tak môžeme z nádherného počasia tešiť ešte niekoľko dní. Dnešné teploty sa pohybujú v rozmedzí +25 a +30 stupňov Celzia. Na niektorých miestach v Európe dokonca teplota prekročí tropickú hranicu 30 stupňov Celzia, informuje imeteo.sk.

Na západe Slovenska bude na záver pracovného týždňa príjemných +27 až +29 stupňa Celzia so slabým, juhovýchodným vetrom do 20 km/h, na strednom Slovensku sa teplota bude pohybovať od +25 do +30 stupňov Celzia. Východ Slovenska sľubuje +25 až +28 stupňov Celzia. Priaznivé počasie je hlásené aj v horských oblastiach, ktoré je ideálne využiť na jesennú turistiku. Spočiatku hmlu a nízku oblačnosť vystrieda vo výške 1500 m teplota okolo +17 stupňov Celzia.

Vplyv tlakovej výše bude na našom území slabnúť až v priebehu budúceho týždňa, kedy treba rátať s výraznejšou zmenou počasia a objaviť by sa mohli aj prvé zrážky. Denné teploty by tak aj cez víkend mali dosiahnuť teploty v rozmedzí od +24 do +30 stupňov Celzia, v nížinách, najmä v nedeľu môžu teploty atakovať +31 stupňov Celzia. Počasie tak bude na území Slovenska ešte nejaký čas stabilné a jasné, podľa predpovedi od SHMÚ zrejme až do 13. septembra.