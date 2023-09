PRVÁ predpoveď počasia na ZIMU: Pripravte sa, toto ste nečakali! Bude úplne iná, ako sa predpokladalo

(Zdroj: Getty Images)

Aj keď nadchádzajúce dni na našom území zažijeme ešte letné počasie, dátum v kalendári už naznačuje, že jeseň je za rohom. Meteorologické spoločnosti sa predbiehajú, kto poskytne presnejšie počasie a snehové predpovede na mesiace november, december a január, informuje imeteo.sk. Pretože ide o dlhodobú prognózu, je potrebné podotknúť, že predpovede sú orientačné, no pochádzajú z uznávaných spoločností ECMWF a UKMO, ktoré sa považujú za najpresnejšie z pohľadu dlhodobých predpovedí.

Vo všeobecnosti by mala byť zima v Európe o niečo teplejšia, ako sú priemerne namerané teploty v tomto ročnom období. Do značnej miery za to môže pôsobenie atmosferického fenoménu El Niño. Čo sa týka predpovedi snehových zrážok, spoločnosť ECMWF predpokladá v období november až január iba slabú predpoveď sneženia.

Táto predpoveď je teda v rozpore s informáciou, ktorá prišla od profesora Davida Dilleyho. Ten tvrdí, že od tohto roku nás čakajú dlhšie a chladnejšie zimy, ktoré majú trvať zhruba 40 rokov. Svoj výskum postavil na takzvaných prieduchoch, ktoré sa nachádzajú na listoch rastlín. Tie podľa jeho slov dokazujú v prípade, že ich má rastlina veľa, fakt, že vzduch v okolitom prostredí bol nasýtený viac kyslíkom, v opačnom prípade by malo ísť o nasýtenie oxidom uhličitým a tento proces sa objavuje pravidelne v sínusoide. Vysoké hodnoty CO2 by mali podľa Dilleyho vrcholiť v cykloch globálneho otepľovania. S touto teóriou sa však meteorológovia nedokážu stotožniť.

Modely jasne predpokladajú, že sneh by sa mal objaviť iba v alpskom regióne a časti Škandinávie, na ostatných miestach Európy bude skôr výnimkou, pokračuje imeteo.sk. Sneh by sa mal objaviť v Nízkych a Vysokých Tatrách až v decembri v menšom množstve. Najbohatší na zrážky by mal byť práve mesiac január, kedy sa nízke teploty postarajú aj o to, že sa sneh udrží.

Veľmi podobná predpoveď vychádza aj z britskej spoločnosti UKMO, ktorá tvrdí, že zatiaľ čo november bude nadpriemerne teplý, december prinesie snehové zrážky. Na rozdiel od modelu ECMWF predpokladá sneh na celom území Slovenska.

Najchladnejšia zima sa tak zrejme nekoná, prvé predpovede hovoria jasne. V priemere obe prognózy naznačujú, že tohtoročná zima bude v porovnaní s dlhodobým štatistickým priemerom mimoriadne teplá.