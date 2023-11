Kontroverzný podnikateľ Zoroslav Kollár sa obul do Sulíka: Tvrdé slová na jeho adresu! Rýchla reakcia šéfa SaS

Richard Sulík (Zdroj: Topky/)

Kollár svoje výčitky Sulíkovi adresoval vo videu na sociálnej sieti. „Dobrý deň, pán Sulík,“ začína Kollár. Najskôr spomína reči, ktoré sa mu mali doniesť o tom, že sa mal Sulík vyjadriť, že on si od Kollára skákať po hlave nenechá. Podnikateľ za použitia vedeckej terminológie vysvetľuje, prečo Sulíkovi po hlave skákať nemôže, pričom zabrdol aj do chémie či fyziky. Zdôraznil však, že uverejní všetko, čo sa o šéfovi SASKY dozvie. Lídra liberálov tiež obvinil, že zdemoloval loď Tomáša Malatinského.

Pustil sa ale aj do jeho práce na ministerstve hospodárstva. „Vaše teoretické reči o tom, čo treba robiť v tejto krajine, sa dobre počúvajú a veľakrát s nimi súhlasím, ale realizácia vašich názorov je úplne katastrofálna,“ povedal Kollár. Vytiahol Sulíkovu „dovolenku v Dubaji“ či hlášku „dnes treba vypiť bar“. Známe vodíkové auto, prototyp, ktorý sme predstavili na Expo Dubaj 2020, zasa označil za podvod. „Bol to síce pekný dizajnový produkt, ale jeho pozitívom boli iba tisícky fotiek na sociálnych sieťach,“ povedal. Spomína aj investíciu Volva na východe Slovenska či iné kroky, ktoré Sulík urobil ešte ako šéf hospodárstva. Na záver lídra liberálov upozornil, že hlavný útok ešte len príde.

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Netrvalo dlho a líder SASKY na video zareagoval. A to vlastným videom. „Tak som sa dočkal aj ja, Zoroslav Kollár o mne natočil video. Doteraz som tým videám nejako nevenoval pozornosť, nevedel som, o čo mu ide, a teraz tomu rozumiem ešte menej. Dopočul som sa o sebe všelijaké klamstvá, prekrútené tvrdenia a vyslovené bludy. Čo z toho môže tento pán mať?,“pýta sa. Podľa jeho slov má Kollár v ekonomických a energetických témach „hokej“.

„Treba to uviesť na pravú mieru a budem rád, ak sa dozvie, ako to teda je. Ak sa vám nechce počúvať mňa, stačí sa spýtať ľudí, ktorých sa moje kroky na ministerstve hospodárstva týkali. Ľudí v regiónoch, kde prichádzajú noví zamestnávatelia, podnikateľov, ktorí si počas covidu teda pekne vytrpeli a ja som sa snažil byť ich hlasom vo vláde, pracujúcich v gastre, ktorí sa po rokoch dočkali zníženia DPH, a vlastne všetkých, ktorým nestúpli ceny energií, lebo sme deň-noc na tom pracovali, a tak ďalej,“ povedal. „Určite sa dalo aj viac. Vždy sa dá viac a lepšie. Ale obvinenia, ktoré som si vypočul, sú číre klamstvá. Tak trochu si myslím, že to pán Kollár aj vie, ale to už je na ňom. Možno sa stačí pozrieť na to, o kom video NENATOČIL,“ dodal.

V úvode videa Kollára slušne pozdravil. Následne vyvrátil, že by zdemoloval Malatinského loď tak, ako vo videu tvrdí Kollár. Priznal, že ju mal požičanú, no iba raz a riadil ju profesionálny kapitán. Ohradil sa aj voči tomu, že by jeho práca na ministerstve nič pozitívne nepriniesla. „To Volvo nespadlo z neba a čoskoro tam bude zamestnaných asi 10-tisíc ľudí,“ odkázal. Poukázal aj na spustenie tretieho bloku Mochoviec či podnikateľské „kilečká.“ Obhajoval aj vodíkové auto a iné projekty, ktoré Kollár vo svojom videu spochybnil. Celé video potom zverejnil na sociálnej sieti.