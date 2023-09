Pomoc v hmotnej núdzi by nemala ovplyvniť tohtoročná valorizácia dávok

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Valorizácia dôchodkových dávok, sociálneho dôchodku z dôvodu invalidity, rodičovského príspevku, úrazovej a pozostalostnej úrazovej renty v tomto roku by sa nemali považovať za príjem na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi. Pri posudzovaní príjmu by mala byť rozhodujúca výška dávky, ktorú mala osoba vlani, bez jej zvýšenia v tomto roku. Vyplýva to z návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorým by sa mala zaoberať vláda.