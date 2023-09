Český prezident Pavel aj napriek výhradám podpísal vládnu dôchodkovú novelu

Petr Pavel (Zdroj: profimedia.sk)

Účinnosť novely bola určená na piatok 1. septembra, pričom horná komora parlament (Senát) ju schválila 23. augusta. Prezident ju mal podpísať do 31. augusta, aby vyšla v zbierke zákonov. Piatkovým podpisom tak prezident odložil účinnosť zákona.Vo štvrtok hovorkyňa prezidenta Markéta Řeháková po rokovaní prezidenta s premiérom Petrom Fialom (ODS) povedala, že hlava štátu bude novelu buď vetovať alebo ju podpíše neskôr. V piatok pražský Hrad oznámil, že prezident novelu podpísal."Tento zákon som sa po dôkladnom posúdení a napriek nižšie uvedeným výhradám rozhodol podpísať," uviedol prezident Pavel vo vyjadrení.

"Novela upravuje mimoriadne valorizácie dôchodkov spôsobom, ktorý by v prípade ďalšieho inflačného výkyvu viedol k fiškálne nákladnejšiemu riešeniu, ako je dnešný a zároveň nevyhovujúci režim, čo vyplýva aj zo samotnej dôvodovej správy (k zákonu). Paradoxne to vedie ku konfliktu so základným cieľom vlády, t.j. dosiahnutiu pokroku na poli fiškálnej konsolidácie," pripomenul prezident."Každý mesiac, počas ktorého vláda neplní plán spojený so zmenou dôchodkového systému, stojí (rozpočet) miliardy korún," reagoval v piatok premiér Fiala na váhavý postoj prezidenta k penzijnej novele.

