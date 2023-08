Osudná jazda na bicykli stála Andreja (†24) život: Srdcervúce slová priateľky! Plačú za ním kamaráti aj starosta

(Zdroj: Facebook/Dárius Krajčír - starosta Devínskej Novej Vsi, Polícia - Bratislavský kraj, Gettyimages.com)

K osudnej nehode taxíkára a cyklistu došlo vo štvrtok večer v Bratislavskej Dúbravke. „Podľa doposiaľ zistených informácií k ich zrážke malo dôjsť tak, že z doposiaľ nezistených príčin cyklista jazdiaci po Agátovej ulici v smere od Dúbravky prešiel so svojim bicyklom do protismernej časti vozovky, následkom čoho narazil do protiidúceho vozidla zn. Škoda,“ uviedla polícia.

Mladého muža záchranári previezli do nemocnice, žiaľ, ani lekári mu už však život zachrániť nedokázali a zraneniam, ktoré pri zrážke utrpel, podľahol. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania. Andrej mal vraj počas jazdy "trafiť" kolesom jamu a práve to sa mu stalo osudným.

Stále tomu nemôžem uveriť, 24 ročný srdečný a šikovný chalan, plný energie a elánu, ktorý stihol pre Devínsku spraviť... Posted by Dárius Krajčír - starosta Devínskej Novej Vsi on Friday, August 25, 2023

Andrej bol pod aktívny a obľúbený člen komunity. Patril k dobrovoľným hasičom, dlhú dobu sa venoval tiež boxu a pracoval v Turistickej informačnej kancelárii. Za mladíkom smúti aj starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. „Stále tomu nemôžem uveriť, 24 ročný srdečný a šikovný chalan, plný energie a elánu, ktorý stihol pre Devínsku spraviť toho tak veľa, a ešte mal toľko skvelých plánov a projektov, tragicky odišiel,“ napísal. „Andrej, málo kto vie ako si tento kúsok sveta - Devínsku miloval, koľko času si strávil pomocou na podujatiach a ako si sa v našej Turistickej informačnej kancelárii snažil robiť to najlepšie meno tvojmu domovu, ako dobrovoľný hasič si pomáhal keď bolo treba, vedel si sa baviť a dokázal si byť aj v ťažkých chvíľach veselý, o to ťažšie sa nám o teba prichádza, lebo ty sa nedáš nahradiť. Úprimnú sústrasť celej rodine i blízkym,“ dodal.

Dojemné a srdcervúce vyznanie mu venovala na sociálnej sieti aj jeho priateľka Scarlett. „Milovala som tvoj úsmev, tvoje krásne čiste srdce. Tvoje najkrajšie kukadla..To ako si tu vždy pri mne bol, to ako ti tak veľmi na mne záležalo.. to ako si každému pomáhal - a nič od toho nečakal. Robil si to zo svojej dobrej vôle,“ vyzdvihla jeho pozitívne stránky.

„Miloval si ma tak moc, ako ja teba. Tvoja láska ma zmenila. Ty si ma zmenil. Ďakujem ti Andrej za všetko. Ďakujem ti láska za to, že si na mňa myslel pri každej situácii, ďakujem ti za tvoju lásku ktorú si mi dal, za to čo všetko si mi dal. Tvoja múdrosť, vedomosti… milovala som, ako si ma dokázal rozosmiať - ako nikto. Milovala som, ako si sa o mňa staral. Dal si mi lásku, varil si mi, pomáhal si mi neskutočne veľa, stal si vždy pri mne… Ďakujem, že som sa do teba zaľúbil. A teraz, keď si v Nebi viem, že tento krásny úsmev mi posielaš. ĎAKUJEM LÁSKA! Milujem ťa a navždy budeš v mojom srdci! Navždy. Odpočívaj v pokoji,“ venovala mu slová plné lásky.

Dojemné odkazy mu na sociálnej sieti venovali aj ďalší jeho priatelia a známi, ktorí stále len ťažko veria tomu, čo sa stalo a na mladého muža spomínajú iba v dobrom.