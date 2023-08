Ďalšia tragédia na cestách: Starosta oplakáva obľúbeného zamestnanca, Andrej (†24) zahynul pri jazde na bicykli

Len 24-ročný Andrej zahynul po dopravnej nehode. (Zdroj: Facebook/Dárius Krajčír - starosta Devínskej Novej Vsi, Polícia - Bratislavský kraj, Gettyimages.com)

archívne video

Nehoda motorkára a auta v Zlatých Klasoch (Zdroj: Topky/PH)

Polícia o nehode informovala v piatok doobeda. V tom čase sa už vedelo, že ide o tragickú dopravnú nehodu, no nie všetci ešte vedeli, kto o život prišiel. "Podľa doposiaľ zistených informácií k zrážke cyklistu a motorového vozidla malo dôjsť tak, že z doposiaľ nezistených príčin cyklista jazdiaci po Agátovej ulici v smere od Dúbravky prešiel so svojím bicyklom do protismernej časti vozovky, následkom čoho narazil do protiidúceho vozidla zn. Škoda," popisujú policajti.

Mladíka už nevedeli zachrániť

Následne bol 24-ročný cyklista prevezený do nemocnice, kde mu už však nevedeli pomôcť a svojim zraneniam podľahol. "Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania," uzavrela polícia.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Len 24-ročný muž bol populárnym človekom v Devínskej Novej Vsi, lúči sa s ním sám starosta

Ako sa ukázalo, 24-ročný cyklista nebol len náhodným účastníkom cestnej premávky, ale išlo o obľúbeného a vzorového zamestnanca Turistickej informačnej kancelárie v Devínskej Novej Vsi. Spojitosť s nehodou nám potvrdil sám starosta Dárius Krajčír, ktorý sa už s mladíkom na sociálnej sieti lúči. "Andrej, málo kto vie ako si tento kúsok sveta - Devínsku miloval, koľko času si strávil pomocou na podujatiach a ako si sa v našej Turistickej informačnej kancelárii snažil robiť to najlepšie meno tvojmu domovu, ako dobrovoľný hasič si pomáhal keď bolo treba, vedel si sa baviť a dokázal si byť aj v ťažkých chvíľach veselý, o to ťažšie sa nám o teba prichádza, lebo ty sa nedáš nahradiť. Úprimnú sústrasť celej rodine i blízkym," napísal Krajčír v kondolenčnom statuse.

(Zdroj: Facebook/Dárius Krajčír - starosta Devínskej Novej Vsi)

Andrejovi známi si len ťažko pripúšťajú, že odišiel

Miestni smrti Andreja nechcú uveriť. Pod príspevkom oficiálnej stránky obce sa hromadia komentáre. "Dva dni dozadu sme sa stretli v obchode ... neskutočné; Vždy vysmiaty a zlatunký sused a krásny chalanisko. Je ťa veľká škoda," píše sa v komentároch.

(Zdroj: Facebook/Devínska Nová Ves - oficiálna stránka)