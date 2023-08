Kotleba sa Uhríkovi pre minulosť v SDKÚ otvorene vysmieva: Tvrdý odkaz cez VIDEO, bol to obyčajný infiltrátor!

Kotleba naložil Uhríkovi vo videoodkaze. (Zdroj: Facebook/Marian Kotleba, TASR/Štefan Puškaš, Jakub Kotian)

Kotlebovi vraj vybilo všetky poistky

"Ja keď som sa dnes dozvedel, že Milan Uhrík bol členom mládežníckej organizácie SDKÚ, strany Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša, tých najväčších likvidátorov slovenskej ekonomiky a samostatnosti, tak mi normálne vybilo všetky poistky," povedal na úvod videa rozčarovaný Kotleba.

Už mi tie Uhríkove uhýbania dávajú zmysel, tvrdí šéf ĽSNS

"Už sa mi tie čriepky mozaiky začali skutočne skladať do uceleného obrazu. Už som pochopil, prečo bol Uhrík ako keby na tŕňoch, keď sme sa v rámci nejakej ostrejšej debaty začali rozprávať o nejakých veciach. On ako keby uhýbal tou hlavou, hľadal nejaké východisko, únik... Alebo prečo vždy, keď prišiel na nejakú stranícku akciu, tak si spravil pár fotiek a hneď odtiaľ odišiel. (..) On ak v sebe mal ten pocit, že ho každú chvíľu môže niekto odhaliť z toho, že je odchovanec Mikloša s Dzurindom, jasné, že sa bál a mal výčitky," popisuje Kotleba.

Ak padnete niekde v Tatrách do exkrementu, tak nebudete tak smrdieť, ako po daní hlasu Republike, vyhlásil

"Ak to tak je. Tak potom sa ukazuje, že Uhrík nie je len zradca našej strany, ideálov, myšlienok a voličov. On je infiltrátor, nasadený infiltrátor od Dzurindu, od Mikloša, od mládeže SDKÚ," vyhlásil Kotleba, ktorý však ešte pritvrdil. "Vážení, po tomto voliť Republiku, to keď niekde v Tatrách na bicykli padnete do medvedieho h*vna, tak nebudete tak smrdieť, ako keď dáte hlas Republike," povedal na záver expresívne Kotleba.

Raz som pravičiarom, raz som fašistom, sarkasticky komentuje udalosti Uhrík

Líder Republiky sa k veci vyjadril až v súkromnom médiu Kulturblog, ktoré má k Republike veľmi blízko. "Furt volačo, fúúrt volačo. Každý boží deň, keď otvorím médiá, jeden deň o mne napísali, že som zaplatil faktúru vo výške 14 880 eur, čo zo mňa podľa nich robilo jednoznačného fašistu. Dneska je to zase presne naopak. Predvčerom Naď (kandidát Demokratov Jaroslav Naď, pozn.red.) vykrikoval, že chodím do Ruska pre peniaze, teraz zase niektorí hovoria, že chodím do Ameriky a podobné somariny. Nič z toho samozrejme ale nie je pravda," povzdychol si Uhrík, ktorý však po naliehaní moderátora priznal, že v takej organizácii skutočne pôsobil, no okamžite si to obhájil.

"Tí oponenti na nás nemajú nič, tak teraz vyťahujú 10 až 13-ročné veci. Ja sa k tomu postavím chlapsky. Nie je pravda, že som to zamlčal. O tom vie 6-tisíc ľudí na Slovensku. Novinári sa ma na to pýtali v 2017-tom. Napokon to vtedy nezverejnili. Začínal som v mládeži SDKÚ asi v roku 2010. Každý niekde začína. Fico začínal v KSČ, potom do SDĽ-ky, Budaj začína v ŠTB, Kotleba v Pospolitosti, Naď v Smere. Skrátka, je to nejaký politický vývoj," povedal Uhrík.