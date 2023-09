Šéf Republiky Uhrík: Strane požičal státisíce eur! Vystalo mu aj na lukratívny byt a iné majetky

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Na Uhríkové majetkove pomery sa pozrela nadácia Zastavme korupciu. Uhríkovi sa finančne darí. V roku 2019 bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu, čo je funkcia, ktoré je okrem iného spájaná aj s veľmi slušnou finančnou odmenou vysoko presahujúcou 9-tisíc eur. K tej treba ešte pripočítať paušálne náhrady vo výške 338 eur za každý rokovací deň parlamentu, ktorého sa poslanci zúčastnia.

Uhrík je poslancom europarlamentu už štyri roky. Odvtedy stihol aj s manželkou rozšíriť okruh svojich nehnuteľností o dvojizbový byt s rozlohou 68,3 metra štvorcového. Ten sa nachádza v lukratívnom komplexe Orbis ležiacom v centre Nitry. Financoval ho bez hypotekárneho úveru. Kupoval ho v roku 2021 a podľa vlastných slov zaň zaplatil 172-tisíc eur. “Od roku 2019 som europoslancom, čiže príjem z funkcie za toto obdobie je okolo 400-tisíc eur. Z týchto peňazí sme kúpili investičný byt v Orbise,” uviedol na margo tejto kúpy. Byt vraj kúpili za bežnú katalógovú cenu a bez špeciálnej zľavy.

Nejde však zďaleka o jeho jedinú nehnuteľnosť. V minulosti si po vstupe do politiky kúpil aj dom v Nitre. Vraví, že ide o radovú zástavbu, ktorá ho stála 125-tisíc eur. Sám poukazuje na to, že pred vstupom do politiky podnikal v IT sektore, mal kapitál a jeho manželka okrem toho nadpriemerne zarábala najskôr v Londýne a potom vo Viedni.

V čase, kedy sa stal šéfom Úradu BBSK v čase, kedy bol predsedom župy Marian Kotleba, Uhrík si kúpil v Banskej Bystrici byt. V tom čase už vlastnil aj apartmán v Bratislave a byt vo Zvolene. Byt v Banskej Bystrici neskôr predal. V Horných Krškanoch si následne zaobstaral pozemok za 131-tisíc eur.

Strane dal štedré pôžičky aj dary

Uhrík bol štedrí nielen voči sebe, ale aj svojej strane, ktorej dal nemalú pôžičku. Celkovo na kampaň Republiky poskytol pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami dvakrát po stotisíc eur s 3-percentným úrokom. Jeho manželka Zuzana dala strane pôžičku 30-tisíc s rovnakým úrokom. Okrem platu europoslanca to majú byť práve príjmy manželky, ktoré umožňujú Uhríkovi dať toľko peňazí na kampaň Republiky.

Republike sa podľa posledných prieskumoch darí. V praxi to pre ňu okrem iného znamená, že po voľbách získajú príspevok za hlasy voličov a Uhríkovcom sa tak štedré pôžičky vrátia zo štátneho rozpočtu a to aj zhodnotená o niekoľko tisíc eur na úrokoch.

Okrem toho dáva Uhrík strane aj osobné dary. Napríklad v poslednej zverejnenej výročnej správe strany išlo dohromady o dary za 22 500 eur. Ďalších 5-tisíc eur zaplatil ako členské.