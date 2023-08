Tomu sa povie prekvapenie ako hrom: Uhrík patril k mládežníkom Dzurindovej SDKÚ!

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA – Dnes sa bije do pŕs za to, že bude presadzovať referendum o vystúpení Slovenska z NATO, no v minulosti si razil inú cestu. Europoslanec a šéf hnutia Republika Milan Uhrík má za sebou viac než zaujímavú minulosť. Ešte ako študent a začínajúci podnikateľ spojil sily s mládežníckou organizáciou Dzurindovej SDKÚ s názvom Nová Generácia.

Uhrík aktuálne patrí k výrazným kritikom NATO, útočí na mimovládky, ktorým by nedal ani cent a s obľubou skloňuje slovo „slniečkári“, z ktorých sa rád vysmieva. Paradoxne on sám patril v minulosti do liberálno-demokratického tábora, ktorý dnes tak s obľubou haní a zbrojí proti nemu.

Upozornil na to poslanec Jaroslav Naď (Demokrati), ktorý na sociálnej sieti zverejnil mail, ktorý je datovaný z apríla 2011 a podpísaný je pod ním sám Uhrík. „Už dávnejšie ma napadlo aj v rámci nového webu NG vytvoriť nejaké diskusné fórum/blog, v ktorom by sa aktívnejšie preberala zahraničnopolitická a ekonomická situácia. Aj keď by sme na nič svetoborné síce v diskusii neprišli, aspoň trochu by to stimulovalo záujem mladých ľudí publikovať svoje názory, zdieľať príspevky na soc. sieťach a tak rozširovať naše myšlienky,“ píše okrem iného Uhrík.

Fotka Milana Uhríka je doteraz na Facebooku Novej generácie. Podľa popisu mal Uhrík vtedy 25 rokov a bol PhD. študent odboru Elektrické stroje na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a tiež podnikateľ. Okrem toho sa Uhrík nachádza napríkald aj na záberoch z akcie, ktorá podľa oblečenia a dekorácie zúčastnených vyzerá ako vianočný večierok. Jeho fotky sa nachádzajú v albume spolu s fotkami Ivety Radičovej, Martina Fedora či Miroslava Beblavého.

Nová Generácia vznikla v roku 2000 ešte v čase existencie SDK. Jej orientácia bola konzervatívno-liberálna a prozápadná. Finančne fungovala najmä z darov, v tomto smere jej pomáhali aj nadácie zo západu.

Uhrík priznal, že bol v Novej Generácii

So žiadosťou o stanovisko sme sa obrátili aj na hnutie Republika. Sám Uhrík pre Aktuality priznal, že v Novej Generácii bol, no označil to za krok vedľa. „Áno, na pár (dvoch či troch) stretnutiach NG som sa zúčastnil, kým som nezistil, že tam absolútne nepatrím. Bolo to za mladých študentských čias v Bratislave, keď ma vtedajší spolužiaci presvedčili, aby som tam šiel s nimi. Vraj moje ,kritické názory’ nevadia, lebo ako mladí tam budeme môcť ,spolutvoriť politiku’. Zrejme som však mal o ,kritických názoroch’ a politike inú predstavu,“ cituje ho portál.

„Napokon som sa s väčšinou z nich len hašteril kvôli politike USA a NATO. No a definitívne sme sa rozišli, keď som raz na FB verejne skritizoval kriminalitu ,neprispôsobivých Cigánov’. Bol to jednoducho študentský krok vedľa, ktorý mi pomohol otvoriť oči. Niečo ako keď si mladý človek vyberie zlú frajerku alebo sa prihlási na zlý záujmový krúžok, aby zistil, čo nechce,“ dodal.