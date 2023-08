Veľké VAROVANIE pred horúčavami! Teploty sa môžu vyšplhať na 35 až 36 stupňov Celzia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výstraha platí od 13.00 h do 17.00 h. Týka sa všetkých okresov Bratislavského a Trnavského kraja, väčšiny okresov Nitrianskeho kraja, ale aj Krupiny, Veľkého Krtíša a Žarnovice. Vysoké teploty sa očakávajú aj vo väčšine okresov Košického, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja či v okrese Turčianske Teplice. Meteorológovia pre dané lokality vydali výstrahu prvého stupňa. Platí od 13.00 h do 17.30 h.

Deti treba chrániť pred škodlivými vplyvmi horúčav

Deti treba chrániť pred škodlivými vplyvmi horúčav. Ich telo nie je schopné regulovať teplotu tak rýchlo ako telo dospelých. Neodporúča sa im preto pobyt na slnku najmä v čase od 10.00 do 15.00 h. Deti mladšie ako jeden rok by sa slnečnému žiareniu nemali vystavovať vôbec. Vyplýva to z odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti.

Počas pobytu v exteriéri treba deti podľa neho chrániť pokrývkou hlavy. "Vhodné je, aby aj deti používali slnečné okuliare s účinným UV filtrom," doplnil. Apeluje tiež na správny výber oblečenia dieťaťa. "Letné oblečenie by malo byť ľahké, vzdušné, voľnejšieho strihu, skôr svetlých farieb a z prírodných materiálov," odporučil.

Treba zaistiť dostatok tekutín

Úrad podotkol, že deťom treba počas horúčav tiež zaistiť dostatok tekutín. Tie im treba podľa neho neustále ponúkať, pretože v zápale hry sa môžu zabudnúť napiť. "Vhodné sú pitná voda, neperlivá minerálna voda, nesladené ovocné čaje, prípadne riedené ovocné šťavy," povedal. Deťom treba v lete umožniť častejšie sprchovanie a kúpanie. "S ochladzovaním môže narýchlo a krátkodobo pomôcť aj prikladanie vlhkého uteráka či vlhčené utierky," priblížil úrad.

Deťom nad šesť mesiacov treba podľa neho opakovane natierať pokožku s vysokým ochranným faktorom. "Tie do šiestich mesiacov nenatierať krémami s ochranným faktorom, keďže na slnko vôbec nepatria. Chrániť ich je vhodné slnečníkom alebo clonou, nie plienkou prehodenou cez striešku kočiara, pretože bez prúdiaceho vzduchu im hrozí prehriatie," dodal.