Úrad opäť sťahuje desiatky produktov! Obsahuju nebezpečnú látku: Možno niektoré používate aj vy

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov. Do systému Safety Gate Rapex - systému EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch ich nahlásili kontrolné orgány v Taliansku, Nemecku, vo Švédsku a Maďarsku. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.

Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ. Kompletný zoznam výrobkov možno nájsť na jeho webe. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate RAPEX je dostupná aj na webovej stránke Európskej komisie.

1. hlásenie č. A12/01986/23

názov: Acqua di Giorgio Fun – parfumovaná voda pre mužov

značka: Prady Parfums

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 423564060983

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Laboratorios Prady Normapiel S.L., C/Asturias 15, 30562 Murcia, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

2. hlásenie č. A12/01987/23

názov: Denim Musk – voda po holení

značka: DENIM

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8008970004068

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: CONTER Srl., Viale Europa 12, 26855 Lodi Vescchio (LO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, voda po holení v sklenenej fľaške, viď obrázok

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

3. hlásenie č. A12/01988/23

názov: Latte di riso e avena – sprchový gél

značka: Vidal

typ výrobku/číslo výrobku: Bagno doccia

výrobná dávka: 17384 033463

čiarový kód: 8008970000701

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Conter S.r.l., viale Europa 12-44, 26855 Lodi Vescchio (LO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 500 ml, sprchový gél v plastovej fľaši, viď obrázok

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

4. hlásenie č. A12/01989/23

názov: Magic oil - Bacche di acai - Profumo gelsomino - Yogurt - Miele elixir – sprchové gély

značka: Neutromed

typ výrobku/číslo výrobku: Bagnoschiuma

výrobné dávky: F426343300

F40ZZ81368

F407281367

F431292346

F418181999

čiarové kódy: 8015700153378

8015700152500

8015700005189

8015700156775

8015700150940

krajina pôvodu: Grécko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 750 ml, rôzne druhy sprchových gélov v plastových fľašiach, viď obrázky

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

5. hlásenie č. A12/01990/23

názov: Crema fluida vellutante – telové mlieko

značka: FELCE AZZURRA

typ výrobku/číslo výrobku: Crema fluida

výrobná dávka: 129111-04

čiarový kód: 8001280027659

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Paglieri Spa, S.S. n° 10 per, Via Genova Km 98, 151 22 Alessandria, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, telové mlieko v plastovej fľaši s dávkovačom, viď obrázok

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

6. hlásenie č. A12/01991/23

názov: Doccia crema aromatica shower cream – sprchový gél

značka: Tesori d'Oriente

typ výrobku/číslo výrobku: Doccia schiuma

výrobná dávka: 171431134

čiarový kód: 800897037820

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Conter S.r.l., viale Europa 12-44, 26855 Lodi Vescchio (LO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, sprchový gél v plastovej tube, viď obrázok

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

7. hlásenie č. A12/01992/23

názov: Waterlily & Oil – sprchový gél

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: Doccia Gel

výrobná dávka: 70253390

čiarový kód: 4005808313167

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Beiersdorf S.p.a., via Eraclito 30, 20128 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, sprchový gél v plastovej fľaši, viď obrázok

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

8. hlásenie č. A12/01994/23

názov: Karlin Man – toaletná voda pre mužov

značka: Prady Parfums

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 423564 066916

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Laboratorios Prady Normapiel S.L., C/Asturias 15, Murcia, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

9. hlásenie č. A12/01996/23

názov: Man Black – toaletná voda pre mužov

značka: profumi Glamour

typ výrobku/číslo výrobku: Eau de toilette

výrobná dávka: 1.04.22/107

čiarový kód: 8056157391074

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Profumi Glamour Srl, viale Eugenio IV 182, 01019 Vetralla (VT), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda v sklenenej fľaške, ktorá je zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

10. hlásenie č. A12/01998/23

názov: Gio – toaletná voda

značka: profumi Glamour

typ výrobku/číslo výrobku: Eau de toilette pour homme

výrobná dávka: L11.22/042

čiarový kód: 8056157390428

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Profumi Glamour Srl, viale Eugenio IV 182, 01019 Vetralla (VT), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

11. hlásenie č. A12/01999/23

názov: Keros fire inside – toaletná voda

značka: Comin parfum

typ výrobku/číslo výrobku: Eau de toilette

výrobná dávka: neuvedené

čiarové kódy: 8004830289118

6826001754446

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Comin parfum S.R.L., Via dell'Artigianato 3/X, 25050 Niardo (BS), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

12. hlásenie č. A12/02004/23

názov: Golden man – toaletná voda pre mužov

značka: Prady Parfums

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 423564 066909

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Laboratorios Prady Normapiel S.L., C/Asturias 15, Murcia, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

13. hlásenie č. A12/02005/23

názov: Miele Elixir – tekuté mydlo

značka: Neutromed

typ výrobku/číslo výrobku: Detergente liquido

výrobné dávky: 2123021 - 0804985904

čiarový kód: 8015700154900

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Henkel Italia Spa, via Amoretti 78, 20157 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 300 ml, tekuté mydlo v plastovej fľaši s dávkovačom, viď obrázok

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku - Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.



14. hlásenie č. A12/02007/23

názov: Haicar Vital Power Shampoo – šampón

značka: Kerling

typ výrobku/číslo výrobku: Art. Nr. 7001

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 4054203023430

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Haarfabrik Kerling GmbH, Donaustr. 7, 71522 Backnang, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: https://shop.kerling.de

popis: šampón v plastovej fľaši s odklápacím uzáverom, viď obrázok

15. hlásenie č. A12/02009/23

názov: Tonico con acqua di hamamelis – pleťové tonikum

značka: QUANDO E' solo per te

typ výrobku/číslo výrobku: Tonico con acqua di hamamelis

výrobná dávka: K1194

čiarový kód: 8033993784536

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Keminova Italiana srl, Via Guido Rossa 22/e, 25060 Cellatica (BS), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, plastová fľaša obsahujúca pleťové tonikum s obsahom hamamelovej vody, viď obrázok

16. hlásenie č. A12/02010/23

názov: Adidas Shower gel – sprchový gél

značka: Adidas

typ výrobku/číslo výrobku: Doccia schiuma

výrobná dávka: 0328

čiarový kód: 3607340726682

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, sprchový gél v plastovej fľaši, viď obrázok

17. hlásenie č. A12/02011/23

názov: Balsamo Sunsilk – kondicionéry na vlasy

značka: Sunsilk

typ výrobku/číslo výrobku: Balsamo per capelli

výrobné dávky: 600313B

915113B

833613B

čiarové kódy: 8717644384701

8712561653411

8710908245145

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l., Via Ugo Bassi 2, 20159 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, rôzne druhy kondicionérov na vlasy v plastových fľašiach (svetlozelený určený proti rozštiepeniu končekov vlasov, zelený určený pre prirodzený rast vlasov a oranžový určený pre intenzívnu obnovu vlasov), viď obrázky

18. hlásenie č. A12/02012/23

názov: Balsamo Elvive – kondicionéry na vlasy

značka: L'OREAL

typ výrobku/číslo výrobku: Balsamo per capelli

výrobné dávky: 24R200

24N602

čiarové kódy: 8001980136538

3600521706121

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: L'OREAL PARIS, PLACE VENDOME 16, 75001 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, kondicionéry na vlasy v plastových fľašiach, viď obrázky

19. hlásenie č. A12/02013/23

názov: Shampoo capelli – šampón

značka: Schwarzkopf

typ výrobku/číslo výrobku: Shampoo

výrobná dávka: 0906700436

čiarový kód: 8015700159776

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Henkel Italia S.R.L., via Carlo Amoretti 78, 20157 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: šampón v plastovej fľaši, viď obrázok

20. hlásenie č. A12/02014/23

názov: Capelli luminosi riflessi di luce - capelli acqualight – kondicionér na vlasy

značka: PANTENE

typ výrobku/číslo výrobku: Balsamo per capelli

výrobné dávky: 40204847B0B11

40734847B0B10

čiarové kódy: 5410076762163

5410076459193

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: PROCTER & GAMBLE SRL, Via Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kondicionér na vlasy v plastovej fľaši o objeme 200 a 230 ml, viď obrázok

21. hlásenie č. A12/02015/23

názov: Milmil - setificante – šampón

značka: MilMil

typ výrobku/číslo výrobku: Shampoo setificante all'olio di argan

výrobná dávka: B08ED050328

čiarový kód: 8004120905056

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Milmil 76 Spa - Mirato Group, Via Sciarei 8, 28064 Landiona (NO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 750 ml, šampón v plastovej fľaši s odklápacím uzáverom, viď obrázok

22. hlásenie č. A12/02016/23

názov: Silver Protect – dezodorant

značka: Nivea men

typ výrobku/číslo výrobku: Deodorante Silver Protect 48h

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 42299851

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Beiersdorf AG, Lighthouse Road 21, 4319 Umhlanga, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: guľôčkový dezodorant v priehľadnej sklenenej fľaši, viď obrázok

23. hlásenie č. A12/02018/23

názov: Romantics Dreams – toaletná voda pre ženy

značka: Comin parfum

typ výrobku/číslo výrobku: Eau de toilette pour femme

výrobná dávka: 276 13

čiarové kódy: 8004830287220

6826001754446

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Comin Parfum Srl, via dell'Artigianato 7, 25050 Niardo (BS), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

24. hlásenie č. A12/02019/23

názov: Gliss Hair repair con Keratina liquida – šampóny

značka: TESTANERA

typ výrobku/číslo výrobku: Shampoo per capelli crespi e ribelli

výrobné dávky: 0918Y16775

0913190089

čiarový kód: 8015700151930

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Henkel Italia Spa, Via C. Amoretti 78, 20157 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, rôzne druhy šampónov v plastových fľašiach, viď obrázky

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku - Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.



25. hlásenie č. A12/02026/23

názov: Taryak cream beauty & freckle – krém na zosvetlenie pokožky

značka: AQSA Cosmetics

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: Mfg. July. 2022 Exp. Dec. 2026

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Pakistan

výrobca: AQSA Cosmetics, Karachi, Pakistan

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: okrúhly čierny plastový téglik obsahujúci krém na zosvetlenie pokožky, viď obrázok

26. hlásenie č. A12/02027/23

názov: Sunscent – sprchový gél

značka: Police

typ výrobku/číslo výrobku: Gel Doccia schiuma

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 679602778206

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Mavive Spa, Via Altinia 298/B, 30173 Venezia Dese, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, sprchový gél v plastovej fľaši s odklápacím uzáverom, viď obrázok

27. hlásenie č. A12/02028/23

názov: Curve pericolose – kondicionér na vlasy

značka: Herbal essences

typ výrobku/číslo výrobku: Balsamo per capelli

výrobná dávka: 94536651

čiarový kód: 5410076520367

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Procter & Gamble, Viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, kondicionér na vlasy v plastovej fľaši, viď obrázok

28. hlásenie č. A12/02029/23

názov: Flò man & woman – toaletná voda

značka: Comin parfum

typ výrobku/číslo výrobku: Eau de toilette pour homme e femme

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8004830281518

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Comin Parfum Srl, via dell'Artigianato 5/7, 25050 Niardo (BS), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

29. hlásenie č. A12/02030/23

názov: Palmolive Hygiene Plus – tekuté mydlo na ruky

značka: Palmolive

typ výrobku/číslo výrobku: Sapone liquido sensitive

výrobná dávka: 101220IT10119*B

čiarový kód: 8714789673653

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Colgate-Palmolive, Viale Palmolive 18, 00042 Anzio (RM), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 300 ml, tekuté mydlo v plastovej fľaši s dávkovačom, viď obrázok

30. hlásenie č. A12/02033/23

názov: Latte corpo – telové mlieko

značka: Nature Oil

typ výrobku/číslo výrobku: Latte corpo

výrobná dávka: 1667

čiarový kód: 8034055537503

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: telové mlieko v plastovej fľaši s dávkovačom, viď obrázok

31. hlásenie č. A12/02035/23

názov: Morbidezza e Lucentezza - Long & Shine Shampoo con oliva – šampón

značka: Palmolive

typ výrobku/číslo výrobku: Long & Shine Shampoo con oliva

výrobná dávka: 130620IT10122*B

čiarový kód: 8714789880471

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Colgate Palmolive - Commerciale Srl, Viale Alexandre Gustave Eiffel 15, 00148 ROMA,

Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 350 ml, šampón na vlasy v plastovej fľaši s odklápacím uzáverom, viď obrázok

32. hlásenie č. A12/02036/23

názov: Black & White invisible – sprejový dezodorant

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: Nivea deodorante Black & White invisible

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 4005900388612

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Beiersdorf Spa, Via Eraclito 30, 20128 Milano (MI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, sprejový dezodorant v hliníkovej fľaši, viď obrázok

33. hlásenie č. A12/02037/23

názov: Breeze – dezodoranty

značka: Breeze

typ výrobku/číslo výrobku: Neutro

výrobné dávky: AG0251

AG1152

AG0273

AG2203

čiarové kódy: 8003510017935

8003510027644

8003510029297

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: rôzne druhy dezodorantov v plastových fľašiach, viď obrázky

34. hlásenie č. A12/02038/23

názov: Doccia Oil Natura – sprchovacie oleje

značka: NATURA OIL

typ výrobku/číslo výrobku: Doccia oil

výrobná dávka: L1087

čiarové kódy: 8034055537428

8034055537459

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: sprchovacie oleje v plastových fľašiach, viď obrázky

35. hlásenie č. A12/02039/23

názov: Infasil intimo purity – mydlo na intímnu hygienu

značka: INFASIL

typ výrobku/číslo výrobku: Sapone intimo

výrobná dávka: 1245AC0063

čiarový kód: 800036014240

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: A.C.R.A.F. S.p.a.,Viale Amelia 70, 00100 Roma, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, mydlo na intímnu hygienu v plastovej fľaši, viď obrázok

36. hlásenie č. A12/02041/23

názov: Nivea Gel Extra Strong – gél na vlasy

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: Gel fissativo per capelli extra strong

výrobná dávka: 86819

čiarový kód: 4005808685561

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Beiersdorf Spa, Via Eraclito 30, 20128 Milano (MI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, gél na vlasy v plastovej tube s uzáverom, viď obrázok

37. hlásenie č. A12/02042/23

názov: Natural Care con antibatterico – tekuté mydlo

značka: Natural Care

typ výrobku/číslo výrobku: Sapone liquido con antibatterico con glicerina

výrobná dávka: L1993 21/10/2016

čiarový kód: 8004830294815

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Comin Parfum Srl, Via dell'Artigianato 3X, 25050 Niardo (BS), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 1000 ml, plastová fľaša s dávkovačom obsahujúca tekuté mydlo s antibakteriálnymi látkami, viď obrázok

38. hlásenie č. A12/02045/23

názov: SI FEMME CHIC – parfumovaná voda

značka: REAL TIME

typ výrobku/číslo výrobku: SI FEMME CHIC

výrobné dávky: B14494

B15581

čiarový kód: 8 715658 009245

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: COSCENTRA BV, Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

39. hlásenie č. A12/02046/23

názov: SEXY DENTELLE EDITION ROUGE – parfumovaná voda pre ženy

značka: REAL TIME

typ výrobku/číslo výrobku: SEXY DENTELLE EDITION ROUGE

výrobné dávky: B14518

B16311

B12487

čiarový kód: 8 715658 009771

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: COSCENTRA BV, Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

40. hlásenie č. A12/02047/23

názov: BODY BOOST – parfumovaná voda

značka: REVAROME

typ výrobku/číslo výrobku: BODY BOOST

výrobná dávka: B16049

čiarový kód: 8 715658 200963

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: COSCENTRA BV, Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

41. hlásenie č. A12/02048/23

názov: Clinians Intense Lifting Rughe – kozmetická súprava pre starostlivosť o pleť

značka: Clinians

typ výrobku/číslo výrobku: Confezione regalo

výrobná dávka: MNO10283

čiarový kód: 8003510033331

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Mirato S.p.a., Strada provinciale Est Sesia, 28064 Landiona (NO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: Kozmetická súprava pre starostlivosť o pleť, ktorá obsahuje dvojfázovú micelárnu vodu, krém na denné ošetrenie pleti proti vráskam a vrecko; súprava je zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok.

42. hlásenie č. A12/02080/23

názov: Eau de parfum spray – parfumovaná voda

značka: Model Attitude

typ výrobku/číslo výrobku: N:130325

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5055339907747

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: ZHEJIANG LEXING imp AND expert CO. LTD, YINHAI INTERNATIONAL CENTER RM 415,

322000 YIWU ZHEJIANG, Čínska ľudová republika

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v zlato-striebornej kartónovej škatuľke, viď

obrázok

43. hlásenie č. A12/02081/23

názov: Eau de parfum spray – parfumovaná voda

značka: Golden Passion

typ výrobku/číslo výrobku: Gold Edition N: 130485

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8580550130485

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: ZHEJIANG LEXING imp AND expert CO. LTD, YINHAI INTERNATIONAL CENTER RM 415,

322000 YIWU ZHEJIANG, Čínska ľudová republika

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

Vo vyššie uvedených výrobkoch je v zozname zložiek uvedená zakázaná látka - Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.