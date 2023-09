Odborníci stiahli desiatky NEBEZPEČNÝCH produktov! Medzi nimi sú aj známe značky: Možno ich máte doma aj vy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov. Do systému Safety Gate Rapex - systému EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch ich nahlásili kontrolné orgány v Maďarsku, Taliansku a Českej republike. Informoval o tom odbor komunikácie ÚVZ SR.

Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ. Kompletný zoznam výrobkov možno nájsť na jeho webe. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná aj na webovej stránke Európskej komisie.

1. hlásenie č. A12/01932/23

názov: Eau de Toilette natural spray for men – toaletná voda

značka: New Brand Perfumes

krajina pôvodu: Belgicko

výrobca: PC Design Perfumes & Cosmetics, Rte de Rabat, llot N° 1 - Lot N° 1, 90000 Tanger, Maroko

2. hlásenie č. A12/01933/23

názov: Eau de Parfum Natural Spray for women – parfumovaná voda pre ženy

značka: CUBA

krajina pôvodu: Maroko

výrobca: PC Design Perfumes & Cosmetics, Rte de Rabat, llot N° 1 - Lot N° 1, 90000 Tanger, Maroko

3. hlásenie č. A12/01934/23

názov: Eau de Toilette for men Natural Spray – toaletná voda pre mužov

značka: CUBA ORIGINAL

krajina pôvodu: Belgicko

výrobca: New Brand Perfumes, Belgicko

4. hlásenie č. A12/01935/23

názov: Eau de toilette spray for women – toaletná voda pre ženy

značka: Addiction

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty

výrobca: Jaywir Trading Co. L.L.C, Dubai, Spojené arabské emiráty

5. hlásenie č. A12/01936/23

názov: Glittering Eau de Parfum Natural Spray for women – parfumovaná voda pre ženy

značka: CUBA ORIGINAL

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: neuvedené

6. hlásenie č. A12/01944/23

názov: Sexy carol – toaletná voda pre ženy

značka: Prady Parfums

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Laboratorios Prady Normapiel S.L., C/Austurias 15, Murcia, Taliansko

7. hlásenie č. A12/01945/23

názov: Chanc – toaletná voda pre ženy

značka: profumi Glamour

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Profumi Glamour Srl, viale Eugenio IV 182, 010019 Vetralla (VT), Taliansko

8. hlásenie č. A12/01949/23

názov: Vellutante Olio di Macadamia e Quinoa - Rigenerante Ametista e Orchidea – kúpeľový a sprchový krém

značka: SPUMA DI SCIAMPAGNA

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Italsilva Commerciale S.r.l., via Monte Santo 37, 20831 Seregno (MB), Taliansko

9. hlásenie č. A12/01951/23

názov: Allur sport – toaletná voda pre mužov

značka: profumi Glamour

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Profumi Glamour Srl, viale Eugenio IV 182, 01019 Vetralla (VT), Taliansko

10. hlásenie č. A12/01952/23

názov: Hollyweek – toaletná voda pre ženy

značka: Prady Parfums

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Laboratorios Prady Normapiel S.L., Pol. Ind. “Los Torraos“ - C/Asturias, Murcia, Španielsko

11. hlásenie č. A12/01954/23

názov: Men only, ALL - OVER SHOWER GEL, BODY HEAT – sprchový gél

značka: neuvedené

krajina pôvodu: Malta

výrobca: O-Vida International Limited, Alpha Centre 92/1, Tarxien Road Luqa LQA1815, Malta, www.menonlyproducts.com

12. hlásenie č. A12/01955/23

názov: CLUB CLASSE – parfumovaná voda

značka: REAL TIME

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: COSCENTRA BV, Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

13. hlásenie č. A12/01956/23

názov: Studio Line – penové tužidlo na vlasy

značka: L'OREAL PARIS

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: L'OREAL PARIS, 16 PLACE VENDOME, 92667 Paris, Francúzsko

14. hlásenie č. A12/01957/23

názov: MEN + Care – dezodorant

značka: Dove

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Unilever Dept ER, Quarry RD E, CH63 Wirral, Spojené kráľovstvo

15. hlásenie č. A12/01958/23

názov: Neutractive Doccia schiuma energizzante – sprchový gél

značka: Sanosan

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

16. hlásenie č. A12/01959/23

názov: Denim White – sprchový gél

značka: DENIM

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Conter S.r.l., viale Europa 12-44, 26855 Lodi Vecchio (LO), Taliansko

17. hlásenie č. A12/01960/23

názov: Aqua fresca – toaletná voda pre mužov

značka: Prady Parfums

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Laboratorios Prady Normapiel S.L., C/Asturias 15, Murcia, Španielsko

18. hlásenie č. A12/01961/23

názov: PINK FOLLIES – parfumovaná voda

značka: REAL TIME

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: COSCENTRA BV, Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

19. hlásenie č. A12/01962/23

názov: GLISS HAIR REPAIR – kondicionér na vlasy

značka: GLISS

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: HENKEL ITALIA SRL - Divisione Cosmetics, Via Amoretti 78, 20157 Milano, Taliansko

20. hlásenie č. A12/01963/23

názov: Ana – parfumovaná voda pre ženy

značka: Prady Parfums

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Laboratorios Prady Normapiel S.L., C/Asturias 15, 30562 Murcia, Španielsko

21. hlásenie č. A12/01964/23

názov: Aqua viva de rosas – parfumovaná voda pre ženy

značka: Prady Parfums

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Laboratorios Prady Normapiel S.L., C/Asturias 15, 30562 Murcia, Španielsko

22. hlásenie č. A12/01965/23

názov: Unisex Intesa – dezodorant

značka: INTESA

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Mirato Spa, Strada Prov. le est Sesia, 28064 Landiona NO, Taliansko

23. hlásenie č. A12/01966/23

názov: KINDLOOKS – parfumovaná voda

značka: REAL TIME

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: COSCENTRA BV, Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

24. hlásenie č. A12/01968/23

názov: MENZ & BOYZ – toaletná voda pre mužov

značka: REAL TIME

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: COSCENTRA BV, Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

25. hlásenie č. A12/01969/23

názov: ME MY LIFE MY PERFUME – parfumovaná voda

značka: REAL TIME

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: COSCENTRA BV, Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

26. hlásenie č. A12/01970/23

názov: Angeline – parfumovaná voda pre ženy

značka: Prady Parfums

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Laboratorios Prady Normapiel S.L., C/Asturias 15, Murcia, Španielsko

27. hlásenie č. A12/01973/23

názov: Vidal doccia schiuma – sprchový gél

značka: Vidal

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Conter S.r.l., viale Europa 12-44, 26855 Lodi Vecchio (LO), Taliansko

28. hlásenie č. A12/01974/23

názov: Joi – toaletná voda

značka: GLAMOUR

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

29. hlásenie č. A12/01975/23

názov: Vidal Colore & Luce – šampón

značka: Vidal

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Conter S.r.l., viale Europa 12-44, 26855 Lodi Vecchio (LO), Taliansko

30. hlásenie č. A12/01976/23

názov: Ok beautiful – toaletná voda pre ženy

značka: Prady Parfums

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Laboratorios Prady Normapiel S.L., C/Asturias 15, Murcia, Španielsko

31. hlásenie č. A12/01977/23

názov: Varinia – toaletná voda pre ženy

značka: Prady Parfums

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Laboratorios Prady Normapiel S.L., Pol. Ind. “Los Torraos“- C/Asturias, Murcia, Španielsko

32. hlásenie č. A12/01979/23

názov: Amore e Psiche – pena do kúpeľa

značka: Comin Parfum pour femme

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Comin snc, via dell'Artigianato 5/7, 25050 Niardo (BS), Taliansko

33. hlásenie č. A12/01980/23

názov: Ultra cremoso bagno schiuma – pena do kúpeľa

značka: Pino Silvestre

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Weruska & Joel Srl, C.so Moncalieri 381, 10133 Torino, Taliansko

34. hlásenie č. A12/01981/23

názov: Shampoo colore vibrante – šampóny

značka: Sunsilk

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Unilever Research & Development, Quarry Rd E, Bebington, Birkenhead, CH63 3JW, Wirral, Spojené kráľovstvo

35. hlásenie č. A12/01982/23

názov: Shampoo capelli – šampóny

značka: Sunsilk

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Unilever Research & Development, Quarry Rd E, Bebington, Birkenhead, CH63 3JW Wirral, Spojené kráľovstvo

36. hlásenie č. A12/01983/23

názov: Tesori D'Oriente – kúpeľový a sprchový krém

značka: Tesori d'Oriente

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Conter S.r.l., viale Europa 12-44, 26855 Lodi Vescchio (LO), Taliansko

37. hlásenie č. A12/01984/23

názov: MY FLOWER – parfumovaná voda

značka: REAL TIME

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: COSCENTRA BV, Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

38. hlásenie č. A12/01985/23

názov: Eau de Parfum Natural spray – parfumovaná voda

značka: New Brand

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: PC DESIGN, Avenue des Champs Elysées 71, Paris, Francúzsko

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku - Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.