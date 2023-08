Hromadná bitka v trebišovskej osade: Rómovia útočili palicami aj kameňmi! Všetko je zachytené na videu, zasahovala polícia

(Zdroj: Reprofoto/Facebook Norbert H. )

TREBIŠOV – Hromadná bitka v osade. V Trebišove to pred pár dňami vyzeralo ako na bojov poli. Domáci vyzbrojený drevenými palicami a kameňmi si to namierili k jednému z domov, v ktorom má bývať žena s deťmi. Zasahovať musela aj polícia. Niekoľko osôb na mieste zadržala, padli aj obvinenia.

Časť konfliktu je zachytená na videu. Jeho autor, ktorý ho zverejnil na sociálnej sieti, tvrdí, že za útokom boli úžerníci. „V rómskej osade sa Rómovia boja o svoj život. Nebohý otec 20 rokov splácal dlh úžerákom, no umrel a my, deti, sme len dlhy zdedili a platíme úžerákon už šesť rokov. A dlh nie je vyplatený?,“ pýta sa. Žena, ktorej dom napadli, má mať sedem detí.

Polícia potvrdila, že v utorok boli hliadky vyslané do miestnej osady v meste Trebišov, kde sa po incidente medzi miestnymi obyvateľmi situácia vyhrotila a vyústila do poškodzovania zariadenia v obydliach, až do ich vzájomných fyzických útokov. Na bitku použili drevené palice aj hranoly. Podľa predbežnej lekárskej správy pri tom utrpeli zranenia dve osoby. „Jedna z osôb utrpela zranenia s dobou liečenia do 7 dní, druhá sa bude zo zranení liečiť viac ako 14 dní,“ uviedla pre Topky.sk košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Polícia na mieste zadržala 5 podozrivých osôb a v tejto súvislosti už vo veci koná vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove. Ten už začal trestné stíhanie pre prečin porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví (spáchaných formou spolupáchateľstva) a pre prečin výtržníctva. „Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala a s podozrivými osobami boli vykonané ďalšie potrebné procesné úkony, po ktorých vyšetrovateľ PZ vyhodnotil účasť jednotlivcov na spáchaných trestných činoch, ako aj mieru zavinenia konkrétnych osôb tak, aby v prípadoch mohli byť vznesené obvinenia konkrétnym osobám,“ povedala.

Padli už aj prvé obvinenia. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Trebišove po vykonaní potrebných procesných úkonov a zabezpečení dôkazov vzniesol obvinenie 6 konkrétnym osobám (piatim mužom a 15-ročnej tínedžerke). Piatim mužom vo veku od 20 do 41 rokov vzniesol obvinenie pre trestný čin porušovania domovej slobody spáchaný formou spolupáchateľstva a závažnejším spôsobom konania. Dvom z obvinených aj v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví spáchaného formou spolupáchateľstva,“ informovala. Štyrom z obvinených aj pre prečin výtržníctva. Medzi nimi je aj 15-ročná dievčina. Vyšetrovateľ okrem toho predložil prokurátorovi podnet na väzobné stíhanie 5 obvinených mužov, ktorí boli umiestnení do cely policajného zaistenia. Po dokázaní viny im hrozí trest odňatia slobody až na 5 rokov. „15-ročná Trebišovčanka, ktorá čelí obvineniu z výtržníctva, je stíhaná na slobode. Za tento skutok hrozí až trojročné väzenie, mladistvým sa trestná sadzba znižuje na polovicu. Bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania, ktoré naďalej prebieha,“ dodala Mésarová.