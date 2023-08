Michal Palkovič (Zdroj: Topky/Maarty)

BRATISLAVA - Poplatky na urgentoch a ambulantných pohotovostiach by sa mali zvýšiť. Zhodli sa na tom zástupcovia ambulancií a nemocníc počas utorkového okrúhleho stola na pôde rezortu zdravotníctva. Konsenzus našli aj v otázke skrátenia ordinačných hodín ambulantných pohotovostných služieb (APS) pre deti. Po rokovaní o tom informoval minister zdravotníctva Michal Palkovič. Zmeny ešte musí odobriť parlament.

Zástupcovia odborných spoločností sa podľa ministra zhodli na súbore opatrení, ktoré majú pomôcť stabilizovať ambulantnú sféru a súčasne podporiť nemocnice. "Najprv ho prerokujeme s premiérom a následné kroky budeme iniciovať v legislatívnom konaní, tak ako je nutné," ozrejmil.

VIDEO Minister zdravotníctva Palkovič predstavil opatrenia Stratégie ambulantnej starostlivosti

Minister zdravotníctva Palkovič predstavil opatrenia Stratégie ambulantnej starostlivosti (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Ordinačné hodiny APS by sa mali podľa návrhu od roku 2024 skrátiť z 22.00 h na 20.00 h. Výška poplatkov za neodôvodnené zneužívanie ambulantných pohotovostí či urgentov nemocníc by sa mala zvýšiť približne 2,5-násobne. Výška poplatku by tak na pohotovostiach bola päť eur a na urgentoch 25 eur.

VIDEO Schválili sme Stratégiu ambulantnej starostlivosti do roku 2030, tvrdí Palkovič​​​​​​​

