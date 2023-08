Rošády na ministerstve vnútra: Rezort má riadiť pravá ruka Matúša Valla! Všetko je na Čaputovej

Nočný primátor Bratislavy Martin Královič (Zdroj: Topky/ Ramon Leško, Vlado Anjel, Gettyimages)

VIDEOROZHOVOR Nočný primátor Bratislavy o bezpečnosti mesta aj o tom, odkiaľ sa pozná s Matúšom Vallom (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Královič údajne dostal ponuku stať sa 1. štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra. S Ľudovítom Ódorom by tak rezort de facto viedol. Informácie o priniesol Denník N. Jeho nomináciu musí odobriť prezidentka Zuzana Čaputová a následne formálne aj vláda. Druhým štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra je Tomáš Oparty. „V tejto chvíli sa nebudem k ničomu vyjadrovať,“ reagoval na špekulácie Královič.

Královič aktuálne pôsobí na bratislavskom magistráte, kde z neho Matúš Vallo urobil takzvaného nočného primátora. Je tiež bezpečnostným poradcom. Jeho schválenie na dôležitý post vo vláde by malo byť otázkou niekoľkých dní. Do funkcie by mohol nastúpiť do konca týždňa. Vymeniť by mal súčasného štátneho tajomníka Ľubomíra Šablicu, ktorý do funkcie nastúpil ešte za úradovania Romana Mikulca (OĽaNO). Do jeho kompetencie by mali napríklad spadať hasiči a záchranné zložky, krízové situácie typu povodní, nelegálna migrácia či letka ministerstva vnútra.

V roku 2010 šéfoval dobrovoľníkom na festivale Pohoda. Bol to prvý ročník, ktorý sa konal po tragédii, pri ktorej po páde stanu prišli o život dvaja ľudia. Následne odišiel študovať bezpečnostný manažment na Buckinghamshire University vo Veľkej Británii, momentálne študuje na Univerzite v Coventry. Z pohľadu bezpečnosti zastrešoval aj protesty Za slušné Slovensko. V roku 2020 ho Matúš Vallo vymenoval do novovzniknutej pozície nočného primátora. Na starosti má napríklad koordináciu práce mestskej polície či komunikáciu s nočnými podnikmi. Počas pandémie pracoval ako člen permanentného krízového štábu pri úrade vlády a podieľal sa aj na zabezpečení návštevy pápeža Františka na Slovensku.