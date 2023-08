VIDEOROZHOVOR Saková sa pri myšlienke na kadetku Mišku neubránila slzám: TOTO je jej pohľad na posledné prieskumy!

Saková sa pri téme postrelenej kadetky Mišky neubránila slzám. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Ich predvolebný boj sa začína dramatizovať. Pred rokom ešte prvá politická strana v prieskumoch už dnes bojuje o to druhé. Ich politické smerovanie to napriek tomu nemení a členovia vo veľkom kampaňujú po Slovensku. Reč je o politickom subjekte Hlas-SD, ktorý do volieb s Petrom Pellegrinim vedie aj exministerka vnútra a podpredsedníčka strany Denisa Saková. Práve s ňou sme viedli rozhovor na viaceré témy.

Viac vo VIDEOROZHOVORE TU:

Volebná kampaň je v plnom prúde. Aj Hlas-SD už neúnavne kampaňuje v uliciach regiónov. Čo najviac trápi ľudí v častiach Slovenska, ktoré ste navštívili?

- Ono by sa niekedy povedalo, že v každom kúte Slovenska je to troška iné, ale, žiaľ, po troch rokoch vládnutia Hegerovej a Matovičovej vlády, ti problémy sú vo všetkých kútoch Slovenska úplne rovnaké a sú to ťažké podmienky ľudí. Všade, kde sa stretávate s ľuďmi, vás prosia, aby ste im pomohli, pretože nevedia vyžiť zo svojich platov, dôchodkov. Trápia sa s vysokými cenami potravín, energií, podnikatelia sa trápia s vysokými vstupmi, nedosahujú zisky... Veľa ľudí v podnikateľskej sfére sa trápi s tým, že si pobrali úvery a nedokážu ich teraz splácať, vzhľadom aj na to, že končila viazanosť úrokových sadzieb. Je to pre ich podnikanie likvidačné. Obávajú sa toho najhoršieho - že prídu o svoje domovy a strechu nad hlavou.

Pri prípadných problémoch ľudí ešte na chvíľu ostaneme. Sú medvede na Slovensku premnožené? Je to určite téma, ktorá možno niekde spája, ale aj značne rozdeľuje.

- Určite sú. Nehovorím to z nejakej spätnej väzby od občanov. Stačí sa pozrieť na jednotlivé štatistiky štátnych inštitúcií, ktoré sa tomu venovali dlhé obdobie. Nemáme teraz na mysli žiadne mimovládne organizácie, ktoré spolupracovali s pánom Budajom (bývalý min. živ. prostredia, pozn.red.). Ukazuje to, že dochádza k premnoženiu aj na Slovensku. Keď sme sa pred desiatimi rokmi rozprávali s ľuďmi z oblasti Rimavskej Soboty alebo Levíc, tak tam pomaly medveďa videli na obrázku. Dnes sa medveď už aj na tých rovinatých územiach pohybuje a približuje sa k jednotlivým obydliam ľudí. Keď sa stretávate s ľuďmi z Podpoľania, z Malej Fatry alebo z Vysokých, Nízkych Tatier, tak ten medveď ohrozuje aj životy ľudí. Pritom sa tam aj vybudovali cyklotrasy alebo turistické chodníky. Ľudia sa ich boja využívať, lebo vedia, že je tam premnožený medveď a boja sa o svoj život.

Dnes už bývalý minister vnútra Ivan Šimko na sociálnej sieti začiatkom júla na margo polície napísal: "Nie priatelia, žiadne rozviazané ruky tu ľudia s pištoľami a putami mať nesmú! Patria pod kontrolu politiky, ktorá si túto zodpovednosť uvedomuje.". Ivanovi Šimkovi po ostrom konflikte s vedením Policajného zboru nakoniec prezidentka odobrala poverenie viesť ministerstvo vnútra. Bolo to správne rozhodnutie?

- Snažíme sa od Nežnej revolúcie a od éry samostatného Slovenska vybudovať Slovensko ako demokratický štát. V takom štáte majú byť všetky ozbrojené zložky pod kontrolou a riadením civilnej zložky. Už len pri samotnom vstupe Slovenska do NATO bola požiadavka prístupových kritérií, aby paralelne ministerstvo obrany, ďalšia ozbrojená zložka, nikdy nebolo pod vedením nejakého generála, ale pod ministrom obrany, ktorý je civil. Toto je základným výdobytkom a pilierom demokracie. Dnes sme svedkami toho, že pán Šimko, skúsený politik, chcel zachovať tento demokratický princíp a chcel sa o tom rozprávať aj s premiérom Ódorom a čakal, že sa premiér k tomu postaví ako demokrati, tak myslím, si, že bol celkom prekvapený rozhodnutím predsedu vlády a pani prezidentky. Tí o demokracii síce hovoria, ale na druhej strane sa zachovali tak, že z toho, čo pán Šimko namietal, a mal pravdu, tak bol to nakoniec Šimko, ktorý bol odvolaný. Policajný zbor sa zodpovedá svojou činnosťou vláde a NR SR a policajný prezident je podriadený ministrovi vnútra.

