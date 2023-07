Politológ o Šimkovom konci: Takýto rýchly odchod som skutočne nečakal, prezidentka sa zrejme sekla

BRATISLAVA - V úrade nebol ani celé tri mesiace, a už je mimo úrad. Reč je o exministrovi vnútra Ivanovi Šimkovi, ktorý sa predtým angažoval (a zrejme opäť bude angažovať) v hnutí KDH. Jeho politická dráha je zaujímavá, keďže ministrom vnútra už pred dvadsiatimi rokmi bol a teraz ním bol opäť. Jeho vzťahy s policajným vedením ho však stáli miesto, no pritom všetko záležalo od dohody premiéra a prezidentky. Ako sa na tento relatívny rýchly koniec činovníka vo vládnom, úradníckom kabinete díva politológ Radoslav Štefančík?

Poškodil koniec Šimka politickú reputáciu Zuzany Čaputovej?

Z globálneho pohľadu nie. Človek nemusí mať šťastnú ruku pri každom nominantovi. Hoci sa tentokrát zrejme sekla, netreba ju za to odsudzovať. Stále však neviem, čo bolo tých najdôležitejším dôvodom, prečo musel Šimko skončiť. Nejaký status na sociálnej sieti to určite nebol.

Predpokladali ste, že Šimko skončí takto "hladko", alebo bude okolo seba kopať?

Nemyslel som, že ktokoľvek skončí tak rýchlo ako práve on. Vyzeralo to na začiatku nádejne. Ale prečo by mal Šimko kopať? Ide napokon o slušného človeka.

Šimko sa bude podľa všetkého vracať do politickej kampane, pravdepodobne v rámci KDH, kde pôsobil. Predpokladáte, že počas nej bude spomínať túto epizódu o názorovom konflikte s Hamranom?

Stále nevieme, kto má viac za ušami, či Šimko alebo Hamran. Zatiaľ to vyzerá skôr na Šimka, ale pre nedostatok informácií to zatiaľ nevieme dôveryhodne vyhodnotiť.

Pochybila Čaputová, keď sa rozhodla vybrať Šimka ako ministra? Mohla to čakať?

Nepochybila. Mohla síce postupovať podobne ako pri iných ministroch a síce, zvoliť si človeka bez predchádzajúcej politickej minulosti, ale doterajší Šimkov životopis naznačoval, že to nemusí dopadnúť zle.

Môžeme očakávať koniec ešte niekoho z ministrov do volieb? Ako teraz štát zvládne voľby, ak už nemá ani plnohodnotného ministra vnútra, a to len 2 mesiace pred nimi?

Voľby nestoja na jednom človeku. Minister berie len politickú zodpovednosť za ich priebeh. Do prípravy volieb je zapojených iks rôznych štátnych inštitúcií a samosprávnych orgánov, navyše rezort vedie úradujúci predseda vlády, ktorému pritom pomáhajú štátni tajomníci. Takže čo sa týka volieb, nie je sa čoho obávať.