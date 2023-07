AKTUÁLNE Šimkova cesta na ministerstve sa končí: Prezidentka mu definitívne odňala poverenie

BRATISLAVA - Čo dokáže narobiť jeden status na sociálnej sieti? Nuž, vyzerá to tak, že veľa. Po kontroverzii a rôznych názoroch na chod policajného zboru, či už z hlavy Štefana Hamrana alebo ministra vnútra Ivana Šimka prichádza finálne rozuzlenie celej kauzy. Šimko sa musí nakoniec z ministerstva porúčať!

Video: Predseda vlády Ľudovít Ódor informuje o konci ministra vnútra Šimka vo funkcii

Aktualizácia 15:04

Ivan Šimko tvrdí, že nerád odchádza od "rozrobenej práce".

Aktualizácia 14:12

Prezidentka Zuzana Čaputová odoberá poverenie vedenia rezortu vnútra Ivanovi Šimkovi. Prezidentka poverila vedením ministerstva premiéra Ľudovíta Ódora. "Vzhľadom na to, že vláde nebola vyslovená dôvery, bolo možné poveriť vedením rezortu iba niekoho z existujúcej vlády," vysvetľuje Čaputová, ktorá hovorila aj o tom, že sa Šimkovi darilo napĺňať svoju funkciu.

Ak by neskončil Šimko, odišla by 2 mesiace pred voľbami masívna časť policajných funkcionárov

"Nepochybujem o tom, že pán Šimko chcel, aby bolo Slovensko právnym štátom. Policajné vedenie a pán Šimko však mali odlišné názory na vedenie policajného zboru," povedala prezidentka. Situácia bola podľa nej mimoriadne vážne, pretože ak by Šimko neskončil, pohrozili odchodom viac ako dve desiatky policajných funkcionárov.

Aktualizácia 13:34

"Máme za to, že minister vnútra má mať jasnú zodpovednosť za výkon a prácu polície. Napriek tomu, že dočasne poverený Ivan Šimko mal len doviesť Slovensko k predčasným voľbám, jeho odvolanie sa teraz môže stať opätovným predmetom hoaxov o manipulácii volieb," komentovala strana SaS. Premiér v stredu oznámil koniec Šimka vo funkcii. Zdôvodnil ho naštrbenou dôverou medzi Šimkom a vedením polície.

Aktualizácia 13:00

Strana Za ľudí víta koniec Ivana Šimka vo vedení ministerstva vnútra. Predsedníčka strany Veronika Remišová tvrdí, že Šimko zastavil všetky pozitívne a dôležité zmeny, ktoré rozbehla predchádzajúca vláda a neakceptovateľným spôsobom zasahoval do práce polície. Pomáhal tým podľa nej hlavne lídrovi Smeru-SD Robertovi Ficovi. "Ľudia čakali od novej vlády do volieb pokoj a poriadok, no prišiel chaos, zmätok a vojna medzi políciou a ministrom vnútra," uviedla Remišová.

Aktualizácia 11:42

Na odvolanie Šimka reaguje aj strana Demokrati. "V nestabilnom predvolebnom období je pokoj v polícii kľúčový. Očakávame od premiéra Ódora, že urýchlene spoločnosti predstaví plán na najbližšie mesiace, ako chce zabezpečiť, aby polícia pokračovala bez zásahov politikov vo vyšetrovaní veľkej korupcie, ktoré sa naštartovalo za našej vlády. Myslíme si však, že na zdravé fungovanie rezortu vnútra je potrebné, aby medzi ministrom a policajným prezidentom bol vždy prítomný vzájomný rešpekt a pochopenie svojich rolí a kompetencií každého z nich," píše sa v tlačovom stanovisku strany.

Predseda vlády Ľudovít Ódor potvrdil Šimkov koniec na tlačovej konferencii. Ešte dnes doručí prezidentke Zuzane Čaputovej formálnu žiadosť o odobratie poverenia Šimka viesť rezort. Šimko skončil vo funkcii po 65 dňoch. Dôvodom je nesúhlas vedenia polície so zásahmi do jej fungovania. "Kameňom úrazu je, že dôvera medzi pánom Šimkom a širokým vedením polície sa počas uplynulých týždňov naštrbila natoľko, že sa ich ani napriek úsiliu pani prezidentky a mňa nepodarilo obnoviť," uviedol Ódor. Ako povedal, politizácia polície je pre neho neprípustná. Stanoviská ministra vnútra sú podľa neho v rozpore s tým, k čomu sa zaviazala vláda.

Predseda vlády ubezpečil políciu aj celé Slovensko, že polícia má a naďalej bude mať v medziach zákonnosti voľnosť pri vyšetrovaní. Politizáciu a politické riadenie polície označil za neprípustné. Koniec Šimka je podľa neho pre upokojenie situácie a znovunastolenie dôvery "najrozumnejším, i keď neľahkým východiskom". O Šimkovom záujme, aby bolo Slovensko fungujúcim právnym štátom a inštitúcie mohli fungovať, premiér nepochybuje. Rozdielne boli podľa neho niekedy predstavy o ceste k tomuto cieľu. Ocenil Šimkovu úlohu pri zabezpečení transparentných a férových volieb, ako aj pri téme migrácie na európskych fórach.

Poverenie riadiť rezort vnútra by mal teraz dostať niektorý zo zvyšných členov vlády, kto to však bude, zatiaľ známe nie je. Rozhodnutie je na prezidentke.

Kontroverzné statusy

Informácie o Šimkovom koncom poskytol ešte pred officiálnym potvrdením denník SME. Prezidentka Zuzana Čaputová podľa informácií denníka Šimkovi odoberie poverenie viesť rezort. Deje sa tak niekoľko dní po medializovaní Šimkovho statusu na sociálnej sieti a jeho pohľadu na to, ako má fungovať policajný zbor. Z prvotného prečítania mali totiž viacerí dojem, že by PZ mal podliehať politickému vplyvu, ktorý je momentálne pri vláde. "Nie, priatelia, žiadne rozviazané ruky tu ľudia s pištoľami a putami mať nesmú! Patria pod kontrolu politiky," napísal na sociálnu sieť Šimko.

Problémový nebol len status, ale vraj aj vzťah s vedením polície

Nejde však len o status, podľa denníka bol Šimko aj v spore so samotným vedením polície. Situácia došla až do štádia, kedy sa samotným odchodom začal vyhrážať policajný prezident Štefan Hamran. Šimko už pritom absolvoval rozhovory s prezidentkou a s premiérom, po ktorých sa zrejme dohodli na jeho konci vo funkcii.

Premiér Ľudovít Ódor si už medzitým naplánoval tlačovú konferenciu k téme aktuálnej situácie. Veľmi pravdepodobne sa bude týkať situácie okolo ministra Šimka. Problémom však je aj to, že Šimka už v prezidentkou vymenovanej a poverenej vláde nemôže nahradiť nikto, okrem ľudí, ktorí sú súčasťou vládneho kabinetu. Funkcia ministra vnútra v prípade odchodu Šimka teda "prischne" buď premiérovi alebo niektorému z ministrov.