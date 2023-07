Hamran, ktorý sa vyhrážal koncom, prehovoril prvýkrát od Šimkovho odchodu: TOTO si myslí o aktuálnej situácii

BRATISLAVA - Je to len 24 hodín, odkedy sa Ivan Šimko verejne porúčal z funkcie ministra vnútra, pričom v nej sotva dva mesiace. Jeho vzťah s vedením policajného zboru bol okrem jeho pozoruhodných statusov hlavným dôvodom na to, aby ho po dohode s prezidentkou a premiérom zbavili poverenia viesť tento rezort. Šimko na túto dohodu kývol, a teda skončil ako minister, pričom jeho právomoci má teraz v rukách premiér Ľudovít Ódor. Sám policajný prezident Štefan Hamran sa dokonca vyhrážal odchodom, ak Šimko neodíde, a teraz šéf polície verejne prehovoril.

Na tlačovej konferencii bola spomenutá aj možnosť, že Šimko mal svoje kroky chcieť konzultovať aj s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom, ktorý na tieto informácie už aj reaguje. Odmieta takéto alternatívy a dodáva, že sa s ním ani nestretol, a dokonca mu ani nevolal.

K dnešným tvrdeniam, ktoré odzneli na tlačovej besede prezidenta Policajného zboru: Posted by Maroš Žilinka - generálny prokurátor SR on Thursday, July 20, 2023

Hamran začal tlačovú konferenciu za asistencie špeciálneho personálneho osadenstva. "Je tu aj dočasne poverený vedúci úradu inšpekčnej služby," pripomenul novinárom Hamran, keď uviedol Petra Juhása. "Mrzí nás, že v týchto ťažkých časoch sa polícia musí venovať názorovým nezhodám medzi políciou a bývalým ministrom vnútra Ivanom Šimkom," pokračoval Hamran.

Rozdiely boli už tak neprekonateľné, že to nešlo inak

"Je pre mňa dôležité, že diskusie, ktoré sme viedli, považuje za korektné. Rozlúčili sme sa, podali sme si ruky a popriali sme si to najlepšie do ďalšieho života," popisuje posledné chvíle Hamran so Šimkom ako ministrom pred jeho koncom. "Názorové nezhody boli tak neprekonateľné boli tak silné, že sme ich nedokázali dostať na spoločný menovateľ, možno to pramení aj z generačných rozdielov, ale inak to nešlo. Pán premiér aj prezidentka sa do toho vložili naozaj intenzívne," oceňuje Hamran konanie vlády a hlavy štátu.

"Pán minister, keď sa so mnou rozlúčil, na tlačovke povedal, že to bol "náš meissterstuck". Ja si myslím, že to boli princípy, zásady, na ktorých sme sa snažili budovať tento policajný zbor," oponuje bývalému ministrovi Šimkovi Hamran. "Tak sme sa rozhodli aj v tejto principiálnej veci. Nikdy žiadne ultimáta zo strany policajného zboru ani Šimkovi, ani premiérovi ani prezidentke neboli prezentované," povedal policajný prezident, ktorému okrem iného prekáža aj jeho komentovanie prípadu tragickej udalosti z Dubnice formou statusov na sociálnej sieti.

S prezidentkou a premiérom sme sa stretli, mrzí nás, že paradoxne minister si na nás nenašiel čas

"Mali sme šancu prezidentke aj premiérovi vysvetliť všetky naše názorové nezhody a naše výhrady. Jediný, kto sa nás nespýtal na náš názor, bol paradoxne sám minister vnútra Šimko. Teší ma však, že sa s ním stretla aj prezidentka aj premiér. Mrzí nás, že na nás si Šimko čas nenašiel, aby diskutoval o tom, aké sú to vlastne nezhody v tom rangu, že by sme boli ochotní opustiť naše pozície," posťažoval sa Hamran.

"Pán minister už aj vysielal signály, že už má náhradu za vedenie. V podstate ani nemohol vedieť náhradu za koho, keďže nemohol tušiť, kto sa zdvihne zo stoličky a odíde," vysvetľuje Hamran.

Politická verejnosť zrejme zabudla na dôležitý odsek, pripomína Hamran

Následne policajný prezident prezentoval verejnosti zákon o policajnom zbore na prezentačnom slajde. "Častokrát ste počúvali odsek 1 a odsek 3, že sme podradení ministrovi. Nemám výhrady k tomuto. Ale, čo je dôležité dodať, každá politicky exponovaná osoba, ktorá sa k tomuto vyjadrovala v posledných dňoch, pozabudla na odsek číslo 2," pripomína Hamran.

"Keď si pozriete odsek 2, dopátrate sa k zisteniu, že policajný zbor neriadi minister vnútra, ale policajný prezident. Zákonodarca išiel až tak ďaleko, že vyslovene vymedzil, že útvary, kde je vyšetrovanie, odhaľovanie trestnej činnosti, nemôže minister vyradiť z pôsobnosti policajného prezidenta. Je tam jasne definované, že všetky posty policajného zboru okrem úradu inšpekčnej služby riadim ja ako policajný prezident," prezentuje svoj výklad legislatívy Hamran.

Odmietli stetnutie podriadených s ministrom ohľadom živej veci

Hamran následne vysvetľuje, že ešte pred príchodom Šimkových statusov vraj Šimko inicioval stretnutie s jeho podriadenými v rámci živej veci, kde mal prísť na stretnutie aj funkcionár, ktorý sa v danej živej veci v rámci vyšetrovania priamo angažoval. Hamran následne vydal rozkaz, aby nikto na také strenutie z jeho podriadených nešiel a uznáva, že to bolo prvýkrát, kedy vo svojej kariére neuposlúchol rozkaz svojho nadriadeného.

Šimko vraj toto rozhodnutie neprísť na stretnutie rešpektoval. Až následne podľa Hamrana prišli na rad jeho "kontroverzné" statusy. "Následne sme prezidentke aj premiérovi oznámili, že títo ľudia v policajnom zbore nie sú ďalej ochotní pokračovať na svojich pozíciách, ak je voči ním prechovávaná taká nedôvera," uzavrel Hamran.