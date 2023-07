Matovičovi koniec Šimka nestačí: TOTO je vraj minister, ktorý skutočne chcel stretnutie s Hamranom, požadujú odchod!

Galéria fotiek (3) Matovič hovorí, že za stretnutím s Hamranom nemal byť Šimko, ale Bíreš.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško

BRATISLAVA - Zdá sa, že pád Ivana Šimka z postu ministerstva vnútra spustil domino. Po konci ministra vnútra sa totiž opäť ozýva hlučný Igor Matovič (OĽaNO a priatelia), ktorý upozorňoval aj na Šimkove statusy, no teraz upozorňuje na ďalšiu vec. Nebol to vraj Šimko, kto požadoval stretnutie s policajným prezidentom Štefanom Hamranom. Podľa Matoviča to bol totiž ďalší minister úradníckej vlády z pera Zuzany Čaputovej, a síce minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš. OĽaNO požaduje, aby vo funkcii skončil aj on!