Šetriť by ste mali začať už dnes: Tuhá zima vám prevetrá peňaženky! Energie znova porastú, najviac si priplatíte za plyn

BRATISLAVA – Z minuloročných cien energií sa mnoho domácností nespamätalo dodnes. Rekordne vysoké sumy, ktoré si slovenské domácnosti jednoducho nemohli dovoliť, sa tak stali obrazom ekonomickej krízy, ktorej následky ešte stále nepominuli. Šéf medzinárodnej agentúry pre energiu varuje, že na podobný scenár by sme sa mali pripraviť aj túto zimu. Ceny by mohli znova porásť a karty bude rozdávať nečakaný hráč.

Šéf agentúry pre energiu varuje pred najhorší možným scenárom, ktorý by sme mohli zažiť už túto zimu. Ceny energie by sa podľa jeho názoru mohli znova pohnúť nahor, najväčším problémom by však mohli byť opäť ceny plynu, informuje portál TvNoviny.

Energetický trh sa po minuloročnom útoku ruskej armády na Ukrajinu priam zošalel a rázom sme sa ocitli v situácii, pri ktorej sme nevedeli, koľko za energie zaplatíme na druhý deň. Situácia s cenami na svetovom trhu ťažko skúšala väčšinu slovenských domácností a podnikov. K tomu, aby sme situáciu zvládli bez väčších problémov nám napokon dopomohla mierna zima.

Rútime sa do krutej zimy: Masívny výkup plynu môže spôsobiť nárast cien

Šéf Medzinárodnej agentúry pre energiu však už dnes varuj pred blížiacou sa zimou. Hroziť by mohlo ďalšie zvyšovanie cien, z ktorého sa nám podarilo dostať len pred pár mesiacmi. Karty v celej situácii by mala rozdávať Čína. Ak sa rozhodnú vykúpiť tankery so skvapalneným zemným plynom, čakajú nás ťažké mesiace.

„Ak bude čínska ekonomika veľmi silná a bude nakupovať obrovské množstvá plynu a ak bude aj tuhá zima, tak môžeme byť svedkami enormného tlaku na rast cien zemného plynu,“ hovorí. Slovensko by sa však obávať nemuselo. Zemného plynu máme v zásobníkoch aktuálne dostatok.