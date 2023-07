Koalícia potrebuje na postup do NRSR viac percent ako jednotlivé strany

Podľa zákona potrebuje koalícia zložená z dvoch alebo troch strán na postup do parlamentu aspoň sedem percent. Väčšie koalície štyroch a viacerých subjektov musia na postup získať aspoň desať percent hlasov voličov. Jednotlivým stranám stačí na postup do parlamentu päť percent. Stačí im to aj vtedy, ak sa na jednej kandidačnej listine spojí viacero strán, ale nekandidujú ako koalícia. Na volebnú kampaň môžu strany podľa zákona minúť najviac tri milióny eur. Ministerstvo vnútra (MV) SR vysvetlilo, že každá strana či hnutie vedie kampaň osobitne bez ohľadu na to, že je súčasťou koalície.

O hlasy voličov sa bude uchádzať len jedna volebná koalícia

"Každá politická strana tvoriaca koalíciu môže na volenú kampaň vynaložiť najviac 3.000.000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Zároveň platí, že každá politická strana tvoriaca koalíciu musí mať zriadený osobitný platobný účet (ak bude na volebnú kampaň vynakladať finančné prostriedky) a rovnako sa na ňu vzťahujú všetky ostatné povinnosti podľa zákona," uviedol rezort. V septembrových predčasných parlamentných voľbách sa bude o hlasy voličov uchádzať len jedna volebná koalícia. A to trojkoalícia hnutia OĽANO a priatelia, strany Za ľudí a strany Kresťanská únia. V predchádzajúcich voľbách v roku 2020 kandidovala jedna koalícia, a to Progresívne Slovensko - Spolu. Vo februárových voľbách však získala 6,96 percenta hlasov, čo jej na mandát v NR SR nestačilo.