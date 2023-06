VIDEOROZHOVOR Nedochádza nám dych! Naopak, ideme voľby vyhrať a zostaviť koalíciu, hovorí poslanec Hlasu Šutaj Eštok

Viac vo videorozhovore TU:



V čom vidí zásadné rozdiely medzi Hlasom – SD a Smerom – SSD?

Pri ktorej strane vidí programové prieniky?

Má inú predstavu o koaličných partneroch, ako iní poslanci Hlasu – SD?

Čo si myslí o kandidátke Progresívneho Slovenska?

Podporí strana Hlas - SD odvolanie Borisa Kollára v parlamente?

- K Borisovi Kollárovi sme sa už vyjadrili. Veci zo súkromia do politiky nepatria a nemali by sme im ako politici príliš venovať. Bol to Boris Kollár, ktorý túto vec zverejnil. Za mňa môžem len povedať, že biť ženy normálne nie je. Želal by som si, aby si to uvedomil aj Boris Kollár. Martin Glváč alebo iní verejní funkcionári odstúpili za podstatne menšie prehrešky. Mal by to urobiť aj on a mal by svätý pokoj. Ak tu chceme nejakú politickú kultúru presadzovať, mal by ísť príkladom.

Je deväťdesiat dní do volieb. Očakávate, že sa vytiahnu ďalšie kauzy aj na iné strany?

- Sám som zvedavý, ako bude vyzerať kampaň. Bojím sa, že Igor Matovič, ktorý tri roky bol pri zneužívaní orgánov činných v trestnom konaní, môže mať nejakú knižnicu na ktoréhokoľvek súpera. Bol to on, ktorý hovoril, že má nezvratné dôkazy o Sulíkovej korupcii. Do dnešného dňa sme nič nevideli. My chceme kampaň o tom, kam sa má Slovensko posunúť. Ponúkame skúsenosti, odbornosť a aj riešenia. Som zástancom toho, že čakajme vždy najhoršie.

Hovorilo sa, že Hlas - SD by chcel na kandidátku aj hokejistu Borisa Valábika...

- V strane máme veľa odborných skupín. Jednou z nich je aj skupina pre šport, kde je Dušan Tittel, Erik Vlček, ale aj veľa ďalších mien. Párkrát sa tejto odbornej skupiny zúčastnil aj Boris Valábik. Nebolo to však o politike, ale o potrebách športu. Vzťahy s ním sú veľmi dobré, ale na kandidátke pán Valábik nebude.

Progresívne Slovensko predstavilo svoju kandidátku do volieb a zipsový systém žien a mužov. Vy budete mať koľko žien?

- Nie som zástancom kvór. V strane máme kvalitné podpredsedníčky. A to Denisu Sákovú a Zuzanu Dolinkovú. V prvej štyridsiatke bude veľa žien. Rozhodne máme viac žien na kandidátke, ako naša konkurenčná sociálno – demokratická strana. A pri Progresívnom Slovensku mi to príde nasilu. Je to taká partička ľudí z Bratislavy. Takmer jedna tretina je postavená na ľudí z bratislavskej komunálnej politiky, ktorí fungujú u pána Valla. Asi si naozaj potrebujú prežiť ozajstný život. A potom pochopia, že kandidátka sa nestavia na kvótach, ale na tom, ako v politike naozaj pracovať.

Hlas - SD bol dlho lídrom prieskumov, ale posledné obdobie sa to mení. Smer – SSD vás prebehol a zväčšuje náskok. Dochádza vám dych?

- Nie. Práve naopak. Sme pripravení sa teraz nadýchnuť. Parlament, ktorý škodil Slovensku konečne skončil. Teraz nás čaká letná intenzívna kampaň. Chápem, že dnes je nálada v spoločnosti taká, že drvivá väčšina ľudí cíti hnev. A sú tu subjekty, ktoré viac kričia a ponúkajú odplatu. My ponúkame konštruktívnu politiku. Verím, že ľudia vo volebnej miestnosti sa rozhodnú správne, či chcú najväčšieho krikľúňa, ktorý má najväčšie ramená a kričí, alebo lídra, ktorý zabezpečí, aby sa na Slovensku lepšie žilo. My určite máme ambíciu vyhrať voľby, chceme zostavovať koalíciu a postaviť premiéra Petra Pellegriniho.